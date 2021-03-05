Государственный регулятор оштрафовал почти на 500 тысяч гривен 6 компаний, которые поставляют газ. Они нарушили положения Кодекса газотранспортной системы и правила поставки природного газа.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг провела внеплановые проверки из-за обращения "Нафтогаза".

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Каких поставщиков оштрафовали

ООО "Киевоблгаз сбыт",

ООО "Полесьегаз",

ООО "Газпостачсервис",

ООО "Газовик",

ГП "Шепетовкагаз",

ПАО "Шепетовкагаз.

В чем обвинили компании

Поставщики включили в собственный Реестр потребителей поставщика на информационной платформе потребителей без получения заявлений о присоединении к договору поставки природного газа,

– говорится в сообщении.

Поэтому на заседании 5 марта Нацкомиссия решила наложить на поставщиков штрафы. В частности 51 тысячу гривен на "Киевоблгаз сбыт", и по 102 тысячи на другие компании.