На полмиллиона гривен оштрафовали 6 поставщиков газа
Государственный регулятор оштрафовал почти на 500 тысяч гривен 6 компаний, которые поставляют газ. Они нарушили положения Кодекса газотранспортной системы и правила поставки природного газа.
Источник:фейсбук НКРЕКП
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг провела внеплановые проверки из-за обращения "Нафтогаза".
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Каких поставщиков оштрафовали
ООО "Киевоблгаз сбыт",
ООО "Полесьегаз",
ООО "Газпостачсервис",
ООО "Газовик",
ГП "Шепетовкагаз",
ПАО "Шепетовкагаз.
В чем обвинили компании
Поставщики включили в собственный Реестр потребителей поставщика на информационной платформе потребителей без получения заявлений о присоединении к договору поставки природного газа,
– говорится в сообщении.
Поэтому на заседании 5 марта Нацкомиссия решила наложить на поставщиков штрафы. В частности 51 тысячу гривен на "Киевоблгаз сбыт", и по 102 тысячи на другие компании.
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