Поляки поддерживают эмбарго на российские нефть и газ

Наибольшую опасность со стороны России понимают украинские соседи. В то время, как в Германии не готовы отказаться от российских энергоносителей, в Польше почти 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.

Об этом свидетельствуют результаты опросов United Surveys для DGP и RMF FM.

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Результаты опроса

Большинство поляков (67,8%) выступают за отказ от российских энергоресурсов, в то время как против 19,9%.

Больше половины (52,7%) готовы платить более высокие налоги ради безопасности страны. В то же время, 42,2% не готовы это делать.

Интересно, что 43,2% поляков полагают, что Путин захочет напасть и на Польшу. Большинство из этих респондентов – женщины.

Откажется ли мир от российских энергоносителей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сознательно освободила от санкций энергоносители из России. Объяснили тем, что за одну ночь не могут найти новые источники поставки. Но активно этим будут заниматься.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что очень скоро будут положительные новости из Соединенных Штатов по поводу эмбарго на нефть. О такой возможности писали также американские СМИ.

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