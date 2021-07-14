Пришли с топорами: полиция провела обыски в офисе консалтинговой группы "А-95"

Представители национальной полиции провели обыски в офисе консалтинговой группы "А-95". Кроме того, с проверкой пришли и в квартиры руководства компании.

Об этом на своей странице написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Правоохранители изъяли технику.

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Он отметил, что не находится в Украине, однако ему сообщили, что полиция с ломом и топором вошла в офис. Национальная полиция проводит обыски по делу 2019 года, в котором фигурирует 20 компаний.

Причин для обысков существует несколько

По информации следствия, дело связано с возможной минимизацией налоговых обязательств на 2,1 миллиона гривен. В то же время Куюн отметил, что обыски могут быть связаны с критикой работы сети АЗС "БРСМ-Нафта" и ряда других участников рынка.

Писали мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим "бодяжникам" типа Мотта, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани",

– заявил директор консалтинговой группы "А-95".

Заметим, что ранее "А-95" обвиняла эти компании в причастности к торговле нелегальным топливом в Украине.

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