Полгода будет действовать постоянный тариф на электроэнергию для 80% населения, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 15 апреля в очередной раз обратился к украинцам. Президент, в частности, сообщил, что, по меньшей мере, следующие полгода продлит свое действие устойчивый тариф на электроэнергию.

Речь идет о тарифе для населения, которое потребляет менее 250 киловатт в месяц. 24 канал передает детали.

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Тариф на электроэнергию

Зеленский отметил, что минимум следующие 6 месяцев будет действовать тариф на электроэнергию в размере 1 гривны 44 копейки за один киловатт.

(Тариф – ред. 24 канал) для тех, кто потребляет менее 250 киловатт,

– объяснил президент.

К слову, лидер нашего государства добавил, что людей, потребляющих не более 250 киловатт электроэнергии в месяц – 80% от всего населения Украины.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 15 апреля: смотрите видео