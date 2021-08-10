Потому что эти люди не будут иметь необходимого 15-летнего стажа. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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Полмиллиона украинцев не будут иметь необходимого для пенсии 15-летнего стажа, – Лазебная
В Минсоцполитики рассказали, что речь идет о неофициально трудоустроенных. Аналогичная ситуация возможна также с людьми, которые работают на неполную занятость. Именно они, по словам министра, не будут иметь необходимых 15 лет стажа, чтобы претендовать на пенсию.
У полумиллиона человек не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в международную организацию труда, и будем продвигать его дальше,
– заверила министр.
Также она добавила, что проект закона должен внести в украинское законодательство изменения, которые предоставят людям, работающим "в тени", возможность получить право на начисление страхового стажа.
Последние новости Минсоцполитики: кратко
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