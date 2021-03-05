Ни для кого не секрет, что предварительно составив список продуктов, перед походом в магазин, нам 100% удастся сэкономить. К тому же, мы не будем тратить зря время, размышляя, что именно положить в нашу продуктовую корзину.

Личный опыт

Действенность составления списка продуктов и его преимущества лично проверила на себе соучредитель агентства брендинга и коммуникаций IDEST Мария Василенко вместе со своим парнем. Девушка рассказывает, что они решили себе устроить челлендж и не ходить в магазин раньше оговоренного срока.

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Мы с парнем поняли, что тратим огромное количество времени и денег на внезапные походы в магазин,

– Мария.

Как правильно составить список продуктов

По словам пары они решили составить, так сказать "капсульный гардероб" из продуктов, где не было бы четко прописанного меню на конкретный срок, однако был универсальный набор продуктов, что прекрасно сочетался бы между собой.

Проанализировать свои пищевые привычки и определить какие продукты вы потребляете больше из расчета, условно, что можно будет приготовить на три завтрака, три обеда, три ужина, два раза что-то съесть под вино и шесть раз что-то сладкое под кофе. Стоит выбирать базовые и универсальные продукты. Как пример: из яиц можно приготовить скрембл на завтрак, а можно отварить и положить в вечерний салат. Лосось можно добавить в сэндвич, можно сверху на скрембл, а можно бросить в салат, и тому подобное. Не забывать о пользе своего рациона. Поэтому будет хорошо, если львиную долю вашей продуктовой корзины составят овощи и фрукты. Например, 70% овощи, ягоды и фрукты для фрешэй, или ассорти орешков и бананы на перекус, или перед занятием спорта. Стоит учесть, что в разных магазинах цены могут отличаться. Поэтому если в каком-то конкретном месте вы любите покупать рыбу, потому что она там всегда свежая, но овощи и фрукты не оправдано дорогие, то вполне можете определить для себя несколько мест в которых будете скупаться.

Составляйте список покупок по категориям по ходу движения по магазину. Например, начинаем с овощей, потом крупы, молочные продукты и так далее. Так меньше вероятность что-то забыть. Часто, когда у кассы обнаруживаешь, что нужно вернуться за огурцом: этот пункт пропускаешь.

Как готовить, чтобы не потратить лишнего

Мария советует покупать не только универсальные овощи, которые вам нравятся, но и не обходить листовые овощи такие, как шпинат или руккола. Тогда вы всегда сможете приготовить быстрый и питательный салат, который можно взять с собой на работу и сэкономить средства во время обеда с коллегами. Также девушка советует добавлять в него что-то питательное, что насытило бы вас на длительное время. К примеру, лосось, тунец, мясо или хамон из расчета до желаемой порции.

Мы запекаем перцы, батат, свеклу, грибы и затем используем как гарнир или бросаем нарезанными в салат – это те заготовки, которые позволяют тратить меньше времени на приготовление пищи,

– Мария.

Результаты эксперимента

По результатам своего челленджа, девушка делится, что сейчас они с парнем ездят за продуктами всего два – три раза в неделю и не тратят лишнее время в раздумьях у полок в магазине. Приятным бонусом, по мнению Марии стало то, что в их холодильнике не остаются и не портятся продукты, а это, согласитесь, помогает избежать нежелательных расходов.

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