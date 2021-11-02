Показательная сумма: казна Украины уменьшилась на половину в октябре

Остаток средств в Едином казначейском счете сократился на 55% в начале ноября против октября. В настоящее время сумма составляет около 19 миллиардов гривен.

Как сократилась казна Украины за месяц

За месяц сумма в казне в Украине сократилась на 23,1 миллиарда гривен, а против сентябрьского показателя – на 38,5 миллиарда гривен, или на 67%. По состоянию на 1 ноября на счету 18 972,4 миллиона гривен.

Читайте Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен, – Минфин

Поступление в казну за период с января по октябрь 2021 года:

в государственный бюджет – 1008 259,1 миллиона гривен;

в местные бюджеты – 284 126,3 миллиона гривен;

единый социальный взнос – 277 518,1 миллиона гривен;

военный сбор – 22 461,8 миллиона гривен.

Что такое Единый казначейский счет (ЕКР) Единый казначейский счет – основной счет государства для проведения финансовых операций и эффективного управления денежными средствами Государственного и местных бюджетов.

Зачем нужен ЕКР

, что в сентябре в казне была рекордная за 2 года сумма – 57,4 миллиарда гривен. В августе остаток средств на Едином казначейском счете увеличился в 6 раз после достижения 2-летнего минимума в июле.

На ЕКР засчитываются налоги, сборы, другие обязательные платежи госбюджета. С него осуществляются платежи в пользу хозяйствующих субъектов, которые выполнили работы или предоставили услуги распорядителям бюджетных средств.