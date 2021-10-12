Показательна сумма: сколько инвестировал Китай за границу во время пандемии
Источник:"Интерфакс–Украина"
Поднебесная по итогам 2020 года заняла первое место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом. Они на 12,3% превысили показатель предыдущего года.
Китайские инвестиции за границу в 2020 году
В прошлом году китайские компании вложили в экономики других стран 153,7 миллиарда долларов. Также влияние Пекина в сфере глобальных прямых инвестиций выросли в прошлом году. Поэтому на страну пришлось 20,2% общемирового объема.
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Компании с китайским капиталом
- До окончания 2020 года китайскими инвесторами были созданы 45 тысяч предприятий с прямым участием в 189 странах и регионах мира.
- Совокупный объем прямых нефинансовых выходных инвестиций Китая достиг 2,58 триллиона долларов.
Инициатива Пояс пути
Инвестиции КНР в рамках инициативы Пояса и пути выросли на 20,6% – до 22,54 миллиарда долларов.
Инициатива считается глобальной стратегией развития инфраструктуры, которую приняло правительство в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций. Также она была включена в Конституцию страны в 2017 году. Правительство называет инициативу "попыткой улучшить региональные связи и принять светлее будущее".
Экономика Китая в 2021 году: коротко
- Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП. По их мнению, советника Зеленского Олега Устенко, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худших показателей. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.
- В I квартале 2021 ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлился и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.
- Инвестиционный банковский гигант Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Пекина на 0,4% в 2021 году. Поэтому ВВП вырастет на 7,8% вместо прежних 8,2%.