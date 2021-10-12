Китайские инвестиции за границу в 2020 году

В прошлом году китайские компании вложили в экономики других стран 153,7 миллиарда долларов. Также влияние Пекина в сфере глобальных прямых инвестиций выросли в прошлом году. Поэтому на страну пришлось 20,2% общемирового объема.

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Компании с китайским капиталом

До окончания 2020 года китайскими инвесторами были созданы 45 тысяч предприятий с прямым участием в 189 странах и регионах мира.

Совокупный объем прямых нефинансовых выходных инвестиций Китая достиг 2,58 триллиона долларов.

Отметьте , что 60,6% от общей численности штата в зарубежных компаниях, которые были созданы с помощью китайских инвестиций – составляло местное население. Это около 2,18 миллиона человек.

Инициатива Пояс пути

Инвестиции КНР в рамках инициативы Пояса и пути выросли на 20,6% – до 22,54 миллиарда долларов.

Инициатива считается глобальной стратегией развития инфраструктуры, которую приняло правительство в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций. Также она была включена в Конституцию страны в 2017 году . Правительство называет инициативу "попыткой улучшить региональные связи и принять светлее будущее" .

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