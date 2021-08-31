Показательна сумма: международные резервы Украины достигли максимумов

Международные резервы Национального банка достигли максимумов за последние 9 лет. Все благодаря средствам от Международного валютного фонда, которые Украина получила в виде специальных прав заимствования.

Международные резервы Украины

На прошлой неделе международные резервы увеличились до 31,5 миллиарда долларов с учетом СДР (SDR) от МВФ, достигнув таким образом максимума. Больший размер международных резервов был только по состоянию на 1 мая 2012 года – 31,661 миллиарда долларов.

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, что МВФ выделил СДР, которые эквивалентны 650 миллиардам долларов, 150 странами. Украина в соответствии со своей квоты получила 2,7 миллиарда долларов

Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в своем пресс-дайджесте относительно экономической ситуации в Украине рассказал какую роль играет показательная сумма международных резервов.

Это позволило достичь 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерием МВФ,

– говорится в сообщении Данилишина.

Динамика международных резервов Украины / Скриншот инфографики НБУ

Выплаты по госдолгу

Украину в сентябре ждут самые пиковые выплаты по госдолгу в 104,9 миллиарда гривен, подробнее об этом читайте в другом нашем материале. До конца года же нужно заплатить 258 миллиардов гривен.

По мнению Данилишина 2,7 миллиарда долларов от МВФ позволят Украине планово пройти период пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре. Вместе с тем это не снимет с повестки дня вопрос о расширении перспективных источников финансирования экономики.

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