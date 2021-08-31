Международные резервы Украины
На прошлой неделе международные резервы увеличились до 31,5 миллиарда долларов с учетом СДР (SDR) от МВФ, достигнув таким образом максимума. Больший размер международных резервов был только по состоянию на 1 мая 2012 года – 31,661 миллиарда долларов.
Читайте также Украина получила джекпот от МВФ: что дальше
Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в своем пресс-дайджесте относительно экономической ситуации в Украине рассказал какую роль играет показательная сумма международных резервов.
Это позволило достичь 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерием МВФ,
– говорится в сообщении Данилишина.
Динамика международных резервов Украины / Скриншот инфографики НБУ
Транш от МВФ: коротко
- 2 августа текущего года Совет МВФ утвердил распределения 650 миллиардов долларов между всеми странами-членами фонда в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19.
- Использование этих средств от МВФ не привязано к каким-то условиям, а процентная ставка составляет 0,05%, то есть минимальная и у нее нет дедлайна, к которому необходимо вернуть деньги.
- Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это крупнейшее в истории выделения СДР.
- Напомним, что по состоянию на начало июня 2021 года текущий объем средств Украины на счета в МВФ составлял 16,74 миллиона СДР, что равнялось около 23,9 миллиона долларов.