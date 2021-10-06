Показательна цена: стоимость газа в Европе приблизилась к 2 000 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 6 октября цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила третий раз рекорд в первой половине дня. Сейчас она почти достигла отметки в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Резкий рост цены газа в Европе

За сегодняшнее утро цена газа на европейских хабах возросла уже несколько раз. С начала открытия торгов она составляла 1 559, затем резко возросла до 1 606, 1 700 и собственно 1 900 долларов за тысячу кубометров газа.

Обратите внимание Перед отопительным сезоном: в подземных хранилищах сокращаются запасы газа

Стоит отметить, что цена стремительно растет уже в течение месяца, однако ее утренний рост является достаточно показательным. Дело в том, что это первый раз, когда цена вырастала более двух раз в день.

Вырастут ли тарифы в Украине

, что до прыжков цены этой осенью рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.

Также такой рост цены не может не вызывать беспокойство перед стартом отопительного сезона в Украине. Однако Денис Шмыгаль уверяет, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Поэтому тарифы останутся неизменными. Владимир Зеленский тоже заверил в этом.

Динамика цен на европейских хабах в сентябре – октябре