Показательна цена: стоимость газа в Европе приблизилась к 2 000 долларов за тысячу кубометров
Источник:Лондонская биржа ICE
По состоянию на 6 октября цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила третий раз рекорд в первой половине дня. Сейчас она почти достигла отметки в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Резкий рост цены газа в Европе
За сегодняшнее утро цена газа на европейских хабах возросла уже несколько раз. С начала открытия торгов она составляла 1 559, затем резко возросла до 1 606, 1 700 и собственно 1 900 долларов за тысячу кубометров газа.
Обратите внимание Перед отопительным сезоном: в подземных хранилищах сокращаются запасы газа
Стоит отметить, что цена стремительно растет уже в течение месяца, однако ее утренний рост является достаточно показательным. Дело в том, что это первый раз, когда цена вырастала более двух раз в день.Напомним , что до прыжков цены этой осенью рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
Вырастут ли тарифы в Украине
Также такой рост цены не может не вызывать беспокойство перед стартом отопительного сезона в Украине. Однако Денис Шмыгаль уверяет, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Поэтому тарифы останутся неизменными. Владимир Зеленский тоже заверил в этом.
Динамика цен на европейских хабах в сентябре – октябре
- 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- 29 сентября цена ресурса достигла 1 080 долларов за тысячу кубометров газа. А уже на следующий день стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов.
- 1 октября газ в Европе стоил 1 199,44 доллара, а 4 октября – 1 200 долларов.