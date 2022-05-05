Сербия будет покупать российский газ

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в Германию. По его словам, 60 процентов импортируемой нефти – тоже российская. Он также сказал, что диверсификация пока не возможна.

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О какой диверсификации можно говорить? Только через два года у нас будет возможность что-то поставлять в Сербию, но вопрос в том, как поставлять. Мы еще работаем над болгарским интерконнектором, болгары еще не объявили тендер, а затем еще минимум 300 дней, чтобы со своей стороны его построить. Поэтому пока нет других источников, это не падает с неба,

– сказал Вучич.

Политический путь Сербии

Александар Вучич заявил, комментируя возможность изменения политики Белграда из-за внешнего давления, что Сербия на европейском пути и военно-нейтральна и будет нейтральна.

"На третий день войны в Украине мы объявили наши стратегические позиции, и как бы тяжело и сложно ни было защищаться от всех тех, кто заставляет вас быть частью стаи, с обеих сторон Сербия остается нейтральной 71 день", – добавил Вучич.

Отношения Сербии с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич постоянно заявляет о нейтральном отношении к войне России против Украины. Сербия не присоединилась к Европейским санкциям и продолжает, по словам Вучича, улучшать отношения с РФ.

Также Вучич обвинял спецслужбы Украины и "еще одной страны" в фальшивых минированиях авиарейсов компании Air Serbia, соединяющих Белград и Москву. Мол, еще с марта поступают такие сообщения и приводят к отмене и задержке полетов. Никаких доказательств сербский политик не предоставил.

МИД Украины отреагировал на такие обвинения, дипломаты заявили, что такие упреки Вучича не соответствуют действительности и призвали Сербию присоединиться к санкциям против РФ.

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