Пока гривна неуклонно растет: Нацбанк в 15 раз увеличил покупку валюты

Национальный банк Украины в течение недели 4 – 8 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 228 миллионов долларов. В то же время НБУ не продавал валюту на межбанке.

Таким образом, НБУ продлил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в 15 раз.

Важно Нацбанк снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 8 октября

Нацбанк проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Однако доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 году – до 26,33 гривны.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 миллиона долларов и продал 197 миллионов долларов. Сальдо интервенций составило 1707,70 миллиона долларов.

Что такое межбанк

Источник: Википедия

Межбанковский валютный рынок – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию.

Межбанк работает под контролем и управлением НБУ. С помощью интервенций и аукционов НБУ может влиять на курс гривны, когда, по его мнению, курс слишком занижен или завышен.

В таком случае, он или продает валюту из золото-валютных запасов, или выкупает ее по курсу, который его устраивает.

Ранее Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Добавим, что в сентябре Украину ждала пиковая выплата по госдолгу – 104,9 миллиарда гривен. После этого международные резервы страны сократились на 9,2%.