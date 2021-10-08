Таким образом, НБУ продлил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в 15 раз.
Важно Нацбанк снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 8 октября
Нацбанк проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Однако доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 году – до 26,33 гривны.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 миллиона долларов и продал 197 миллионов долларов. Сальдо интервенций составило 1707,70 миллиона долларов.
Что такое межбанк
Источник: Википедия
- Межбанковский валютный рынок – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию.
- Межбанк работает под контролем и управлением НБУ. С помощью интервенций и аукционов НБУ может влиять на курс гривны, когда, по его мнению, курс слишком занижен или завышен.
- В таком случае, он или продает валюту из золото-валютных запасов, или выкупает ее по курсу, который его устраивает.
Добавим, что в сентябре Украину ждала пиковая выплата по госдолгу – 104,9 миллиарда гривен. После этого международные резервы страны сократились на 9,2%.