На Шри-Ланке впервые с марта разгружают сырую нефть

Глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинхе рассказал, что 28 мая Шри-Ланка получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства топлива.

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Сообщается, что после оглашения дефолта в стране возник дефицит топлива. В то же время, неизвестно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.

Руководитель Ceylon Petroleum Corp сообщил, что легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе в Сапугасканде. Кроме сырой российской нефти этот НПЗ вместе с Murban может перерабатывать легкую иранскую нефть.

Министр энергетики страны Канчана Виесекера информировал, что НПЗ в Сапугасканде впервые с 20 марта приступит к работе по разгрузке грузов сырой нефти.

Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее за шесть дней,

– писал он в твиттере.

Шри-Ланка согласилась на дешевую российскую нефть

На фоне возможного эмбарго на русскую нефть, которое пробует ввести Европейский альянс, Азия стала наикрупнейшим покупателем русского сырья. В частности, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию.

Сообщается, что Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, пошедшей на предложение дешевой российской нефти после вторжения России в Украину.

На эмбарго российской нефти после встречи G7 согласилась Япония. Ранее в Японии говорили, что присоединяются ко многим санкциям против России, однако эмбарго ввести не могут из-за того, что страна столкнется с трудностями.

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