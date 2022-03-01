Подсанкционный олигарх Фридман выходит из правления VEON

Российский миллиардер Михаил Фридман попал под санкции. Он оставляет совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon.

Об отставке Фридмана во вторник, 1 марта, заявили в компании. Решение вступило в силу днем ​​раньше. Кстати, Veon – материнская компания Киевстар.

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Veon является глобальным поставщиком услуг подключения и Интернета. А Михаил Фридман также основал Альфа-групп.

Соответствующее решение было принято на фоне введения санкций. Напомним, что в Европе расширили список персональных санкций. Туда добавили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу "Роснефти" Игоря Сечина и российского миллиардера и основатель USM Holdings Алишер Усманов. Еще раньше санкции наложили на Путина и Лаврова.

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