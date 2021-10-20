Поднимет ли НБУ учетную ставку: прогнозы экспертов

Новую учетную ставку Национальный банк объявит уже завтра, 21 октября. Единого мнения на рынке относительно пересмотра ставки сейчас нет, однако некоторые эксперты считают, что регулятор может ее сохранить на нынешнем уровне в конкретных обстоятельствах.

Какой будет учетная ставка

Сейчас учетная ставка на уровне 8,5%. Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что НБУ может оставить ставку на этом уровне, но при определенных условиях.

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Это в условиях, когда темпы инфляции несколько снизились по сравнению с прогнозом, а восстановление ВВП происходит значительно медленнее, чем ожидалось,

– отмечает эксперт.

Вместе с тем Демкив считает, что Нацбанк достаточно серьезно рассматривает вариант с повышением ставки, поскольку темпы роста цен остаются высокими. Также эксперт добавляет, что это касается не только Украины, но и большинства стран мира. "Центральные банки проводят цикл повышения ставок или планируют его", – считает Демкив.

Безумная инфляция и рост цен в Украине

В сентябре текущего года инфляция ускорилась до 11% годовых. Это самый высокий трехлетний максимум, а более 11% она была последний раз в мае 2018 года – 11,7%. Потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 1,5%, а с начала года – на 7,5%.

Такие огромные темпы инфляции значительно превышают не только цель НБУ в 5±1%, а обновленный прогноз по итогам которого она должна составить 9,6%. Интересно, что предыдущие циклы повышения учетной ставки регулятор объяснял именно инфляционным давлением.

Курсовые тренды

По мнению Анны Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, важным днем с точки зрения влияния на курсовые тренды будет четверг, когда НБУ объявит решение по учетной ставке.

Сейчас единого мнения на рынке относительно пересмотра ставки нет. Поэтому в это время вполне вероятны спекулятивные атаки на гривну и попытки развернуть курсовой тренд,

– считает эксперт.

Ждать ли поднятия ставку в 2022 году: прогноз JP Morgan

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Согласно прогнозу американского банка JP Morgan Нацбанк повысит в 2022 году учетную ставку:

в I квартале (январе – марте) – до 9%,

во II квартале (апрель – июнь) – до 9,25%,

в IV квартале (октябрь – декабрь) – до 9,5%.