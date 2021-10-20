Какой будет учетная ставка
Сейчас учетная ставка на уровне 8,5%. Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что НБУ может оставить ставку на этом уровне, но при определенных условиях.
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Это в условиях, когда темпы инфляции несколько снизились по сравнению с прогнозом, а восстановление ВВП происходит значительно медленнее, чем ожидалось,
– отмечает эксперт.
Вместе с тем Демкив считает, что Нацбанк достаточно серьезно рассматривает вариант с повышением ставки, поскольку темпы роста цен остаются высокими. Также эксперт добавляет, что это касается не только Украины, но и большинства стран мира. "Центральные банки проводят цикл повышения ставок или планируют его", – считает Демкив.
Безумная инфляция и рост цен в Украине
В сентябре текущего года инфляция ускорилась до 11% годовых. Это самый высокий трехлетний максимум, а более 11% она была последний раз в мае 2018 года – 11,7%. Потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 1,5%, а с начала года – на 7,5%.
Такие огромные темпы инфляции значительно превышают не только цель НБУ в 5±1%, а обновленный прогноз по итогам которого она должна составить 9,6%. Интересно, что предыдущие циклы повышения учетной ставки регулятор объяснял именно инфляционным давлением.
Курсовые тренды
По мнению Анны Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, важным днем с точки зрения влияния на курсовые тренды будет четверг, когда НБУ объявит решение по учетной ставке.
Сейчас единого мнения на рынке относительно пересмотра ставки нет. Поэтому в это время вполне вероятны спекулятивные атаки на гривну и попытки развернуть курсовой тренд,
– считает эксперт.
Ждать ли поднятия ставку в 2022 году: прогноз JP Morgan
Согласно прогнозу американского банка JP Morgan Нацбанк повысит в 2022 году учетную ставку:
- в I квартале (январе – марте) – до 9%,
- во II квартале (апрель – июнь) – до 9,25%,
- в IV квартале (октябрь – декабрь) – до 9,5%.