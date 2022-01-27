Подешевеет ли бензин и дизельное топливо: прогноз эксперта

27 января 2022 , 16:09
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Источник:

"РБК–Украина"

Бензин и дизельное топливо могут подешеветь, если цена нефти снизится. Ведь именно высокие цены на черное золото стали драйвером повышения стоимости топлива, считает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

При каком условии топливо может подешеветь 

В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов за баррель. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутренний рынок нефтепродуктов", – считает эксперт.

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Обратите внимание! 27 января цены на нефть марки Brent впервые с 2014 превысили уровень в 90 долларов за баррель. Одной из причин, которые стимулировал ирост сырья, стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

Валютный фактор

Также, по мнению Куюна, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. Он напомнил, что с начала текущего года доллар окреп на 1,3 гривны, а это означает увеличение нефтепродуктов на 1 гривну за баррель. 

Если Доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным, 
считает он.

Напомним! 25 – 26 января АЗС резко повысили цену на горючее в среднем на 50 копеек каждого торгового дня. Это стало сразу после того, как Минэкономики обнародовало новую предельную цену, на которую ориентируются АЗС. 

Как выросла цена горючего за год

Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.

Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.

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Автор: Дар'я Вереньова