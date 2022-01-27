Подешевеет ли бензин и дизельное топливо: прогноз эксперта
Источник:"РБК–Украина"
Бензин и дизельное топливо могут подешеветь, если цена нефти снизится. Ведь именно высокие цены на черное золото стали драйвером повышения стоимости топлива, считает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
При каком условии топливо может подешеветь
В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов за баррель. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутренний рынок нефтепродуктов", – считает эксперт.
Читайте Цены на нефть обновили 7-летний максимум: это связано с УкраинойОбратите внимание! 27 января цены на нефть марки Brent впервые с 2014 превысили уровень в 90 долларов за баррель. Одной из причин, которые стимулировал ирост сырья, стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину.
Валютный фактор
Также, по мнению Куюна, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. Он напомнил, что с начала текущего года доллар окреп на 1,3 гривны, а это означает увеличение нефтепродуктов на 1 гривну за баррель.
Если Доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным,
– считает он.
Как выросла цена горючего за год
Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.
Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.
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