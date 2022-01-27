При каком условии топливо может подешеветь
В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов за баррель. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутренний рынок нефтепродуктов", – считает эксперт.
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Валютный фактор
Также, по мнению Куюна, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. Он напомнил, что с начала текущего года доллар окреп на 1,3 гривны, а это означает увеличение нефтепродуктов на 1 гривну за баррель.
Как выросла цена горючего за год
Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.
Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.
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