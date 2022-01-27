В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов за баррель. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутренний рынок нефтепродуктов", – считает эксперт.

Также, по мнению Куюна, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. Он напомнил, что с начала текущего года доллар окреп на 1,3 гривны, а это означает увеличение нефтепродуктов на 1 гривну за баррель.

Если Доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным,

– считает он.

Напомним! 25 – 26 января АЗС резко повысили цену на горючее в среднем на 50 копеек каждого торгового дня. Это стало сразу после того, как Минэкономики обнародовало новую предельную цену, на которую ориентируются АЗС.

Как выросла цена горючего за год

Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.

Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.