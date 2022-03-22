Деньги на поддержку ВСУ

По состоянию на 22 марта остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки ВСУ, составляет почти 51 миллиона гривен.

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На какие нужды НБУ перечислил деньги

Министерству обороны Украины – 9,01 миллиарда гривен.

Национальной полиции Украины – 1,65 миллиарда гривен.

Государственной пограничной службе – 980,2 миллиона гривен.

Национальной гвардии Украины – 950 миллионов гривен.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,7 миллиарда гривен в эквиваленте. В частности более 3,7 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих других стран мира).

Как перевести средства на спецсчет НБУ

Перевести деньги на специальный счет Нацбанка для помощи армии можно по ссылке.

Также можно переводить деньги на гуманитарные нужды. Сделать это можно по ссылке.

Обратите внимание! На счет НБУ для гуманитарных целей уже поступило 292 миллиона гривен. Из них более 152 миллионов гривен поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

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