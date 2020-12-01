По подсчетам Кабмина, во время второго локдауна убытки понесут почти 2 миллиона украинцев. Поэтому в Офисе Президента подготовили пакет законопроектов, чтобы помочь предпринимателям.

Владелец сети столичных баров Михаил признался, что с начала карантина его доходы снизились втрое. Теперь со страхом готовится к возможному новогоднему локдану. Мужчина не исключает, что придется закрыть несколько баров. Об этом он рассказал журналистам 24 канала.

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По его словам, в некогда прибыльный рождественский период сейчас работать просто невыгодно. А на помощь от государства Михаил не рассчитывает.

"У нас нет такой практики, как в Европе, когда государство возмещает до 80% налогов. Бизнес понимает это и мы не обращаемся за помощью. Но просим диалога, потому что сейчас очень трудно", – подчеркнул Михаил Бабич.

Зеленский пообещал компенсировать убытки предпринимателям

Владимир Зеленский заявил о единовременной выплате материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Речь идет о 8 тысячах гривен.

► По 8 тысяч гривен получат уволенные во время карантина работники. Нужно лишь заполнить короткую форму в приложении "Дия".

► Возместить должны и часть налогов, которые заплатили ФЛП первой группы – это 200 предпринимателей. Компенсацию расходов на оплату ЕСВ за наемных работников обещают и тем предпринимателям, которые остановят свою работу.

Неизвестно, хватит ли в украинском бюджете денег на такие выплаты. Ведь до конца 2020 года правительство должно покрыть 150 миллиардов гривен дефицита. А дыра сметы на 2021 год – 270 миллиардов. По подсчетам Кабмина, на выплаты по 8 тысяч надо взять 15 миллиардов с ковидного фонда.

Есть большая проблема, как будут выплачиваться эти деньги. Эта помощь будет выплачиваться только при наличии средств. То есть, если в государстве не будет денег, то никто ничего не получит,

– отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Бывший исполняющий обязанности главы Министерства экономики Украины Павел Кухта пояснил, что действия власти понятны и правильны. Проблема – в неэффективном планировании бюджета.

По его словам, в Украине есть бюджетный кризис, Кабмин плохо спланировал и плохо выполняет бюджет, денег не хватает почти на все. Поэтому 8 тысяч гривен – это значительно лучше, чем 0.

Предприниматели жалуются на мизерные суммы возмещения убытков

Сами предприниматели говорят, что выплаты по 8 тысяч – мизерные и не смогут компенсировать немалые убытки во время карантина.

"Эта сумма не то, что не перекроет, а она просто не покроет среднюю заработную плату одного работника", – прокомментировал владелец сети баров Михаил Бабич.

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Он считает, что лучше бы власти ввели дешевые кредиты на период карантина.

Сейчас нардепы сократили срок подготовки законопроекта, чтобы принять его в наименьшие сроки.

Справка. В Польше еще в марте правительство отменило для предпринимателей оплату за аренду больших торговых помещений. В Германии уменьшили процентные ставки для кредитования крупного и среднего бизнеса, а в Великобритании некоторым работникам возместили до 80% зарплаты.