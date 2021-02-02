Лучшие приложения на смартфон, которые помогут контролировать расходы
Подборка мобильных приложений, с помощью которых можно не только контролировать собственный бюджет, но и анализировать свои расходы.
Источник: 24 канал
Пословица гласит "Копейка рубль бережет", а в современном диджитал обществе вместо народных пословиц и поговорок мобильные приложения могут помочь каждому стать более экономным и научиться контролировать собственные расходы.
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Большинство приложений для отслеживания собственных финансов бесплатные, однако, за дополнительную ежегодную или ежемесячную плату пользователь может получить доступ к большему спектру функций.
BillGuard (iOS, Android)
Приложение BillGuard имеет не только мобильный формат, но и веб версию, которая сканирует транзакции по кредитным и дебетовым картам, предупреждая пользователей о возможных мошенничествах, ложных счетах, мошеннических и скрытых платежей. BillGuard вошел в 2015 году в рейтинг AdvisoryHQ New, как "Лучшее приложение для финансовой защиты в 2015 году". Приложение BillGuard, описано разработчиками как "служба личного финансирования безопасности".
Преимущества
- Приложение бесплатное.
- Ранее приложение взымало плату в размере 9,99 доллара, если пользователь хотел включить более одной учетной записи, но сейчас это уже не так.
- Предостерегает пользователя от так называемых "серых платежей", таким образом уберегая их от лишних расходов.
- Защищает финансовые данные пользователя авторизации.
Недостатки
- Если пользователь желает получить доступ к таким функциям, как: кредитный мониторинг и страхование от кражи личных данных, то придется заплатить определенную сумму, для получения доступа.
DollarBird (iOS, Android)
Приложение DollarBird использует систему календаря для отслеживания расходов, значительно отличающуюся от других подобных приложений, в которых пользователь откалибрует личные финансы с помощью категорий. Основной концепцией приложения является ежедневное управление наличными. Разработчики утверждают, что приложение может быть идеальным решением, если вы ранее пытались использовать бюджетные приложения, но без особого успеха.
Преимущества
- Пользователь имеет возможность не только отслеживать собственные доходы и расходы, но и прогнозировать движение собственных средств.
- Платные версии программы пользователь может платить по месячно, или один раз в год. Таким образом у пользователя есть время, чтобы определиться, достаточно ли удобное для него приложение.
- Доступна за дополнительную плату, Business версия может быть полезна для маленьких предприятий, поскольку позволяет пользователю создать учетную запись для группы людей и отслеживать групповые финансы.
Недостатки
- Версии Pro и Business не являются бесплатными, поэтому пользователю придется ежемесячно платить фиксированную суму.
- Не возможность автоматически настроить все транзакции. Пользователь должен вводить их вручную.
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Moneygraph+ (Windows)
Приложение Moneygraph будет уместно тем пользователям, которые имеют не стабильный, либо не фиксированный заработок. Так фрилансеры, например, что получают прибыль из различных источников и различными путями, смогут навести порядок и контролировать все доходы.
Преимущества
- Создать одновременно несколько счетов и наблюдать когда и сколько заработал.
- Делать перевод между счетами.
- Создавать собственные новые категории для еще большего удобства пользования.
- Приложение защищает данные своего пользователя паролем.
Недостатки
- Устаревшая система Windows Phone 8.1.
Money Lover (iOS, Android)
Разработчики приложения Money Lover утверждают, что их приложение создано для управления персональными финансами и достижения финансовых целей. Программа поддерживает все классические функции для учета личных финансов и предоставляет подробную статистику о расходах.
Преимущества
- Возможность отслеживать расходы и прибыль с помощью отдельных счетов.
- К сервису пользователь может присоединиться с помощью уже имеющихся учетных записей в Facebook или Google, однако, по желанию, может и зарегистрироваться в нем.
- В приложении есть возможность работать с различными электронными кошельками.
- Имеющиеся функции управления долгами и сбережениями.
Недостатки
- В приложении имеется большое количество бесплатных функций, однако около половины будут доступны за дополнительную плату.
- Наличие рекламных баннеров.
Zoho Expense (Android)
Приложение является продуктом индийской операционной системы для бизнеса. Zoho Expense это онлайн инструмент для управления расходами, который автоматизирует записи расходов и помогает пользователям формировать отчеты о расходах, управлять и своевременно их оплачивать.
Преимущества
- Нет рекламных объявлений и баннеров.
- Есть возможность сохранить отчет о расходах в формате PDF, или же сразу распечатать.
- Возможность создавать отчеты за разный промежуток времени.
Недостатки
- Не работает без подключения к серверу.
- Не все функции приложения бесплатны.
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PENNY (iOS, Android)
Разработчики приложения PENNY отмечают, что программа делится со своими пользователями важной и интересной информацией об их финансах. Пользователи могут следить за личными финансами с помощью текстовых сообщений в которых программа предоставляет графические изображения и даже дружеские шутки об их привычках много тратить.
Преимущества
- Бесплатное приложение.
- Возможность создавать список покупок непосредственно в приложении.
- Пользователям доступны специальные предложения от партнеров приложения, а также есть возможность просмотреть актуальную информацию о скидках и выгодных предложениях, которые предлагает PENNY.
- Возможность пользования банковской картой в электронном режиме.
- Автоматически сортирует транзакции по корзинам.
Недостатки
- Некоторые пользователи жалуются, что приложение требует постоянно обновлять его.
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