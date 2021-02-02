Подборка мобильных приложений, с помощью которых можно не только контролировать собственный бюджет, но и анализировать свои расходы.

Источник: 24 канал

Пословица гласит "Копейка рубль бережет", а в современном диджитал обществе вместо народных пословиц и поговорок мобильные приложения могут помочь каждому стать более экономным и научиться контролировать собственные расходы.

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Большинство приложений для отслеживания собственных финансов бесплатные, однако, за дополнительную ежегодную или ежемесячную плату пользователь может получить доступ к большему спектру функций.

BillGuard (iOS, Android)

Приложение BillGuard имеет не только мобильный формат, но и веб версию, которая сканирует транзакции по кредитным и дебетовым картам, предупреждая пользователей о возможных мошенничествах, ложных счетах, мошеннических и скрытых платежей. BillGuard вошел в 2015 году в рейтинг AdvisoryHQ New, как "Лучшее приложение для финансовой защиты в 2015 году". Приложение BillGuard, описано разработчиками как "служба личного финансирования безопасности".

Преимущества

Приложение бесплатное.

Ранее приложение взымало плату в размере 9,99 доллара, если пользователь хотел включить более одной учетной записи, но сейчас это уже не так.

Предостерегает пользователя от так называемых "серых платежей", таким образом уберегая их от лишних расходов.

Защищает финансовые данные пользователя авторизации.

Недостатки

Если пользователь желает получить доступ к таким функциям, как: кредитный мониторинг и страхование от кражи личных данных, то придется заплатить определенную сумму, для получения доступа.

DollarBird (iOS, Android)

Приложение DollarBird использует систему календаря для отслеживания расходов, значительно отличающуюся от других подобных приложений, в которых пользователь откалибрует личные финансы с помощью категорий. Основной концепцией приложения является ежедневное управление наличными. Разработчики утверждают, что приложение может быть идеальным решением, если вы ранее пытались использовать бюджетные приложения, но без особого успеха.

Преимущества

Пользователь имеет возможность не только отслеживать собственные доходы и расходы, но и прогнозировать движение собственных средств.

Платные версии программы пользователь может платить по месячно, или один раз в год. Таким образом у пользователя есть время, чтобы определиться, достаточно ли удобное для него приложение.

Доступна за дополнительную плату, Business версия может быть полезна для маленьких предприятий, поскольку позволяет пользователю создать учетную запись для группы людей и отслеживать групповые финансы.

Недостатки

Версии Pro и Business не являются бесплатными, поэтому пользователю придется ежемесячно платить фиксированную суму.

Не возможность автоматически настроить все транзакции. Пользователь должен вводить их вручную.

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Moneygraph+ (Windows)

Приложение Moneygraph будет уместно тем пользователям, которые имеют не стабильный, либо не фиксированный заработок. Так фрилансеры, например, что получают прибыль из различных источников и различными путями, смогут навести порядок и контролировать все доходы.

Преимущества

Создать одновременно несколько счетов и наблюдать когда и сколько заработал.

Делать перевод между счетами.

Создавать собственные новые категории для еще большего удобства пользования.

Приложение защищает данные своего пользователя паролем.

Недостатки

Устаревшая система Windows Phone 8.1.

Money Lover (iOS, Android)

Разработчики приложения Money Lover утверждают, что их приложение создано для управления персональными финансами и достижения финансовых целей. Программа поддерживает все классические функции для учета личных финансов и предоставляет подробную статистику о расходах.

Преимущества

Возможность отслеживать расходы и прибыль с помощью отдельных счетов.

К сервису пользователь может присоединиться с помощью уже имеющихся учетных записей в Facebook или Google, однако, по желанию, может и зарегистрироваться в нем.

В приложении есть возможность работать с различными электронными кошельками.

Имеющиеся функции управления долгами и сбережениями.

Недостатки

В приложении имеется большое количество бесплатных функций, однако около половины будут доступны за дополнительную плату.

Наличие рекламных баннеров.

Zoho Expense (Android)

Приложение является продуктом индийской операционной системы для бизнеса. Zoho Expense это онлайн инструмент для управления расходами, который автоматизирует записи расходов и помогает пользователям формировать отчеты о расходах, управлять и своевременно их оплачивать.

Преимущества

Нет рекламных объявлений и баннеров.

Есть возможность сохранить отчет о расходах в формате PDF, или же сразу распечатать.

Возможность создавать отчеты за разный промежуток времени.

Недостатки

Не работает без подключения к серверу.

Не все функции приложения бесплатны.

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PENNY (iOS, Android)

Разработчики приложения PENNY отмечают, что программа делится со своими пользователями важной и интересной информацией об их финансах. Пользователи могут следить за личными финансами с помощью текстовых сообщений в которых программа предоставляет графические изображения и даже дружеские шутки об их привычках много тратить.

Преимущества

Бесплатное приложение.

Возможность создавать список покупок непосредственно в приложении.

Пользователям доступны специальные предложения от партнеров приложения, а также есть возможность просмотреть актуальную информацию о скидках и выгодных предложениях, которые предлагает PENNY.

Возможность пользования банковской картой в электронном режиме.

Автоматически сортирует транзакции по корзинам.

Недостатки

Некоторые пользователи жалуются, что приложение требует постоянно обновлять его.