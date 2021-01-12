Денис Шмыгаль заявил, что теперь украинцы могут подать заявления на получение субсидии не выходя из дома. Это можно сделать на сайте Министерства социальной политики. Кроме того, заявление можно отправить по почте или лично отнести в ЦПАУ.

Что сказал Шмыгаль

В Украине упростили процедуру оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина. Об этом премьер-министр Шмыгаль написал на своей странице в Фейсбуке.

Важно Украинцы, которые получают субсидии, не почувствуют повышения тарифов, – Минсоцполитики

"Подать заявку на оформление субсидии также можно, обратившись лично к должностному лицу территориальной общины, ЦПАУ или органу социальной защиты населения в городах областного значения. Или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения", – пояснил чиновник.

Он напомнил, что с марта 2020 года действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. И на этот отопительный сезон субсидия в автоматическом режиме была переназначена для более 2,7 миллиона домохозяйств.

Кроме того, в прошлом месяце мы приняли несколько решений, которые значительно расширили круг получателей субсидии,

– подчеркнул Шмыгаль.

Как подать заявление на получение субсидии через интернет

Зайдите на сайт Министерства социальной политики.

В рубрике "е-сервисы" выберите "Субсидии".

Далее следует заполнить 1 из 3 предложенных форм.



Заполните одну из форм / Скриншот​

Для того чтобы вся процедура проходила онлайн, вам следует выбрать "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" или же "регистрация или вход с идентификацией BankID".

Если же вы выберите пункт "регистрация или вход по адресу электронной почты", вам придется отнести документы в органы социальной защиты.

Далее следует заполнить электронное заявление и декларацию о доходах.



Введите собственные данные в заявление / Скриншот



Заполните декларацию о доходах / Скриншот