Подарок ко Дню независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины
Источник:фейсбук Владислава Рашкована
Международный валютный фонд выделит из резервных активов 650 миллиардов долларов. Среди них 2,7 миллиарда пойдут в Украину.
Руководство МВФ вечером 2 августа утвердило выделение денег. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.
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Подарок ко Дню Независимости
Так, Рашкован подчеркнул, что Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 миллиарда. Решение вступит в силу 23 августа.
Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости,
– отметил чиновник.
Что говорит глава МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала выделение 650 миллиардов историческим решением. Она подчеркнула, что это стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса
Деньги направят в страны с формирующимся рынком, а также развивающимся государствам.Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 29 июля по телефону поговорил с Кристалиной Георгиевой. Главной темой были реформы, которые в Украине актуальны. Миссию Фонда в Киеве ждут в сентябре. Директор назвала разговор конструктивным.