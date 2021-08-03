Подарок ко Дню независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины

Международный валютный фонд выделит из резервных активов 650 миллиардов долларов. Среди них 2,7 миллиарда пойдут в Украину.

Руководство МВФ вечером 2 августа утвердило выделение денег. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.

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Так, Рашкован подчеркнул, что Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 миллиарда. Решение вступит в силу 23 августа.

Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости,

– отметил чиновник.

Что говорит глава МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала выделение 650 миллиардов историческим решением. Она подчеркнула, что это стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса

Деньги направят в страны с формирующимся рынком, а также развивающимся государствам.