Подарок ко Дню Независимости: Украина получила почти 3 миллиарда долларов от МВФ

На счет Украины в Международном валютном фонде поступили новые специальные права заимствований. В долларовом эквиваленте эта сумма достигает почти 3 миллиарда.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова объяснила, что это – средства новой эмиссии. Накануне совет директоров Фонда распределил их между странами-членами.

Важно Подарок от МВФ поделят: советник президента рассказал, на что направят 2,7 миллиарда долларов

Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине,

– написала чиновница в своем фейсбуке.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получила 1, 9 миллиарда специальных прав заимствования (СПЗ). В долларах – это более 2,7 миллиарда.

Что это за "подарок" от МВФ

Накануне Международный валютный фонд решил распределить 650 миллиардов долларов между странами-акционерами. Таким образом там хотят помочь преодолеть последствия пандемии COVID-19.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это крупнейшее в истории выделение СПЗ. "Это уникальная возможность преодолеть этот беспрецедентный кризис", – отметила она.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркнул, что подарочный транш МВФ гарантирует Украине "осень без проблем". Ведь именно в сентябре государство должно погасить долги.

. Специальные права заимствования – резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Существует только в безналичной форме – в виде записей на банковских счетах.

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Полный текст публикации Екатерины Рожковой в Фейсбуке:

Сегодня 1,9 миллиарда СПЗ (специальные права заимствования – 24 канал) поступили на счет Украины в МВФ! Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами, пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!