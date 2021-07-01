Такую информацию обнародовали в Минсоцполитики. Там заявили, что минимальная пенсия увеличится на 85 гривен.

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Пенсионерам увеличат пенсии

В Минсоцполитики рассказали, что в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повысят пенсии:

минимальную пенсию с 1 769 гривен до 1 854 гривен – то есть на 85 гривен;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Более того, также с 1 июля установят повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, которую назначили в 2019 – 2020 годах и с 2019 года не перечисляли.

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