Такую информацию обнародовали в Минсоцполитики. Там заявили, что минимальная пенсия увеличится на 85 гривен.
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Пенсионерам увеличат пенсии
В Минсоцполитики рассказали, что в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повысят пенсии:
- минимальную пенсию с 1 769 гривен до 1 854 гривен – то есть на 85 гривен;
- надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.
Более того, также с 1 июля установят повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, которую назначили в 2019 – 2020 годах и с 2019 года не перечисляли.
Повышение пенсий: последние новости
- Предварительно сообщали, что с 1 июля вырастет и надбавка за выслугу лет – 18,54 гривны за каждый дополнительный год.
- Пенсионерам в возрасте от 75 лет должны были с 1 июля выплачивать дополнительные 400 гривен. Однако увеличение пенсий перенесли из-за недостатка средств в госбюджете.
- В Минсоцполитики заявили, что в июле проиндексируют пенсии для еще миллиона украинцев. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в этом году перечисленные повышенные пенсии должны получить 10,5 миллиона украинских пенсионеров.