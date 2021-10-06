Почти каждый десятый украинец получает более 25 тысяч гривен зарплаты
Источник:Государственная служба статистики
В июне 2021 года зарплату более 25 тісяч гривен насчитали для 9,1% работников в Украине. Расчет Государственная служба статистики проводила, учитывая количество штатных работников в соответствии с размером начисленной им заработной платы.
Зарплата в Украине
Чаще всего украинцы получают зарплату в 7 тысяч гривен. Согласно статистике Госстата, это 33,4% штатных работников в стране.
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В целом количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и больше рабочего времени, установленного на месяц, составила более 6,92 миллиона человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (почти 6,72 миллиона человек).
Уровень зарплаты к проценту работников, ее получали (данные за июнь 2021 года):
- к минимальной 6 тысяч гривен – 16,3%,
- от 6 до 7 тысяч гривен – 17,1%
- от 7 до 8 тысяч гривен – 7,7%,
- от 8 до 9 тысяч гривен – 6,1%,
- от 9 до 10 тысяч гривен – 5,5%,
- от 10 до 11 тысяч гривен – 4,9%,
- от 11 до 12 тысяч гривен – 4,4%,
- от 12 до 13 тысяч гривен – 4,2%,
- от 13 до 14 тысяч гривен – 3,6%,
- от 14 до 15 тысяч гривен – 3,3%,
- от 15 до 20 тысяч гривен – 11,7%,
- от 20 до 25 тысяч гривен – 6,1%,
- более 25 тысяч гривен – 9,1%.
Средняя зарплата в Украине
- В январе – августе 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 13 525 гривны, по данным Госстата.
- В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.
В каких областях украинцы зарабатывают больше
- В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.
- В Донецкой области самая высокая зарплата – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине.
- В Кировоградской самая низкая – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине.
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