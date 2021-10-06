Чаще всего украинцы получают зарплату в 7 тысяч гривен. Согласно статистике Госстата, это 33,4% штатных работников в стране.

Интересно Сколько украинцев готовы работать неофициально и получать зарплату в конвертах

В целом количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и больше рабочего времени, установленного на месяц, составила более 6,92 миллиона человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (почти 6,72 миллиона человек).

Уровень зарплаты к проценту работников, ее получали (данные за июнь 2021 года):

к минимальной 6 тысяч гривен – 16,3%,

– от 6 до 7 тысяч гривен – 17,1%

тысяч – от 7 до 8 тысяч гривен – 7,7%,

тысяч – от 8 до 9 тысяч гривен – 6,1%,

тысяч – от 9 до 10 тысяч гривен – 5,5%,

тысяч – от 10 до 11 тысяч гривен – 4,9%,

тысяч – от 11 до 12 тысяч гривен – 4,4%,

тысяч – от 12 до 13 тысяч гривен – 4,2%,

тысяч – от 13 до 14 тысяч гривен – 3,6%,

тысяч – от 14 до 15 тысяч гривен – 3,3%,

тысяч – от 15 до 20 тысяч гривен – 11,7%,

тысяч – от 20 до 25 тысяч гривен – 6,1%,

тысяч – более 25 тысяч гривен – 9,1%.

Средняя зарплата в Украине

В январе – августе 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 13 525 гривны, по данным Госстата.

В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.

В каких областях украинцы зарабатывают больше

В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.

В Донецкой области самая высокая зарплата – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине.

В Кировоградской самая низкая – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине.

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