Почти 90 миллиардов долларов: на чем зарабатывает Китай во время пандемии COVID-19
6 августа 2021 , 10:03Читати новину українською
Источник:Института мировой экономики Петерсона
Китаю удалось существенно нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 2020 году, по сравнению с предыдущим. Более чем на 500% выросла цена одной маски, респиратора и комплекта защитной одежды в 2020 году.
Наращивание экспорта СИЗ
За год Китай сумел нарастить экспорт СИЗ, то есть медицинских масок и респираторов почти в четыре раза.
- За 2019 год КНР экспортировал медицинских СИЗ на 22,9 миллиарда долларов.
- В 2020 году экспорт вырос аж до 88,1 миллиарда долларов.
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Как вырос экспорт различных категорий в 2020 году против 2019 года
- Маски и респираторы – экспорт 2020 года оценивается в 53,8 миллиарда долларов, что на 48,8 миллиарда долларов больше, чем в 2019 году.
- Щитки для лица – 16,8 миллиарда долларов, против 3,5 миллиарда долларов в 2019 году.
- Защитная одежда – 10,8 миллиарда долларов, против 9,9 миллиарда долларов в 2019 году.
- Перчатки – 3,9 миллиарда долларов, против 2,9 миллиарда долларов.
Как выросла экспортная цена за различные единицы СИЗ в 2020 году
- За одну маску или респиратор по состоянию на апрель 2020 цена выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019 года.
- За комплект защитной одежды – на 536,2%.
Как вырос экспорт СИЗ в США и ЕС
- В ЕС экспорт вырос до 23,4 миллиарда долларов против 3,9 миллиарда долларов в 2019 году.
- В США – срез до 24,6 миллиарда долларов с 7,1 миллиарда долларов.
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Экономика Китая в 2021 году: коротко
- Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП. По мнению, советника Зеленского Олега Устенка, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худшим показателям. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.
- В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлилось и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.