Наращивание экспорта СИЗ

За год Китай сумел нарастить экспорт СИЗ, то есть медицинских масок и респираторов почти в четыре раза.

За 2019 год КНР экспортировал медицинских СИЗ на 22,9 миллиарда долларов.

В 2020 году экспорт вырос аж до 88,1 миллиарда долларов.

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Как вырос экспорт различных категорий в 2020 году против 2019 года

Маски и респираторы – экспорт 2020 года оценивается в 53,8 миллиарда долларов, что на 48,8 миллиарда долларов больше, чем в 2019 году.

Щитки для лица – 16,8 миллиарда долларов, против 3,5 миллиарда долларов в 2019 году.

Защитная одежда – 10,8 миллиарда долларов, против 9,9 миллиарда долларов в 2019 году.

Перчатки – 3,9 миллиарда долларов, против 2,9 миллиарда долларов.

Аналитики института Петерсона отмечают, что значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановило резкого роста цен на эту категорию товара в течение 2020 года.

Как выросла экспортная цена за различные единицы СИЗ в 2020 году

За одну маску или респиратор по состоянию на апрель 2020 цена выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019 года.

За комплект защитной одежды – на 536,2%.

Как вырос экспорт СИЗ в США и ЕС

В ЕС экспорт вырос до 23,4 миллиарда долларов против 3,9 миллиарда долларов в 2019 году.

В США – срез до 24,6 миллиарда долларов с 7,1 миллиарда долларов.

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