Почти 9 миллионам украинцев автоматически изменили газопоставщика

Некоторые компании больше не могут поставлять газ своим клиентам. Такие потребители автоматического получили нового газопоставщика – "Нафтогаз".

С 1 июня 8,8 миллиона украинских домохозяйств потеряли поставки газа из-за того, что компании не могут выполнять свои функции.

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Почему "Нефтегаз"

"Нефтегаз" является "поставщиком последней надежды". То есть когда украинцы теряют газ от своего газопоставщика, их всех автоматически переводят в "Нафтогаз", а дальше они уже могут выбрать любого другого газопоставщика.

Клиенты не остаются без газа. Нефтегаз, как определенный государством "поставщик последней надежды", в таких ситуациях приходит на помощь, становится поставщиком и обеспечивает потребности украинских домохозяйств,

– отметили в компании.

Кому сменили газопоставщика

Это касается потребителей, получавших газ от местных газопоставщиков в:

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковский;

Киевской;

Львовской;

Николаевской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Черниговская область.

Тариф для новых потребителей

Уже в скором времени "Нефтегаз" переведет новых клиентов на стандартные контракты с компанией. Цена для них будет 7,96 гривны за кубометр газа плюс стоимость доставки.

Ранее в "Нафтогазе" заверили, что украинцы не увидят в платежках более высокую цену на газ из-за войны. Ведь Кабмин принял мораторий на повышение стоимости тарифов.

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