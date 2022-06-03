Почти 9 миллионам украинцев автоматически изменили газопоставщика
Источник:"Нефтегаз"
Некоторые компании больше не могут поставлять газ своим клиентам. Такие потребители автоматического получили нового газопоставщика – "Нафтогаз".
С 1 июня 8,8 миллиона украинских домохозяйств потеряли поставки газа из-за того, что компании не могут выполнять свои функции.
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Почему "Нефтегаз"
"Нефтегаз" является "поставщиком последней надежды". То есть когда украинцы теряют газ от своего газопоставщика, их всех автоматически переводят в "Нафтогаз", а дальше они уже могут выбрать любого другого газопоставщика.
Клиенты не остаются без газа. Нефтегаз, как определенный государством "поставщик последней надежды", в таких ситуациях приходит на помощь, становится поставщиком и обеспечивает потребности украинских домохозяйств,
– отметили в компании.
Кому сменили газопоставщика
Это касается потребителей, получавших газ от местных газопоставщиков в:
- Винницкой;
- Волынский;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковский;
- Киевской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Хмельницкий;
- Черновицкой;
- Черниговская область.
Тариф для новых потребителей
Уже в скором времени "Нефтегаз" переведет новых клиентов на стандартные контракты с компанией. Цена для них будет 7,96 гривны за кубометр газа плюс стоимость доставки.
Ранее в "Нафтогазе" заверили, что украинцы не увидят в платежках более высокую цену на газ из-за войны. Ведь Кабмин принял мораторий на повышение стоимости тарифов.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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