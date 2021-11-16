Почти 70% украинцев имеют доходы менее 7 тысяч гривен в месяц, – Госстат

За первые 6 месяцев 2021 года доходы украинцев в основном не превышали 7 тысяч гривен в месяц. И лишь чуть меньше трети граждан (31,1%) получали больше.

Таковы результаты исследования условий жизни домохозяйств от Госстата Украины. В то же время более половины (60,7%) украинцев получают за месяц меньше, чем средний показатель по стране.

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Размер доходов в Украине

Согласно статистике, в Украине есть немало (8,3%) людей, которые имеют ежемесячный доход до 3 тысяч гривен. Еще 14% граждан получают в среднем 3 – 4 тысячи гривен.

Наибольший показатель тех, кто получает до 5 тысяч гривен – 18% от всей выборки. Еще почти столько же (16%) получают по 5 – 6 тысяч гривен, а также по 6 – 7 тысяч гривен (12,6%).



Большинство украинцев зарабатывают до 7 тысяч гривен в месяц / Скриншот из отчета Госстата

Доходы в размере от 7 до 8 тысяч гривен зафиксировали у 9,7% украинцев. Кроме этого, небольшое количество людей зарабатывает от 8 до 9 и от 9 до 10 тысяч гривен в месяц – 6,2% и 5,2% соответственно.

Наименьший процент тех, кто зарабатывает более 10 тысяч гривен. Так, до 11 тысяч получают 3% граждан, до 12 тысяч 2% и еще 5% – более 12 тысяч гривен.

В 2021 году минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен, с 1 декабря этот показатель вырастет до 6,5 тысячи гривен. В то же время прожиточный минимум на одного человека установили на уровне 2,2 тысячи гривен, а с 1 декабря он вырастет до 2,3 тысячи гривен.

По данным Государственной службы статистики, основной источник доходов для украинцев – это заработная плата, в основном от самозанятости. На втором месте – доходы от родственников.



Больше всего денег украинцы тратят на продукты / Скриншот из отчета Госстата

В то же время, из своих доходов больше всего денег граждане Украины тратят на покупку пищевых продуктов. Львиную долю расходов занимает оплата коммунальных услуг и горючего.

В перечне самых популярных продуктов – молоко и молочные изделия, яйца, хлеб, овощи и бахчевые, картофель.

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