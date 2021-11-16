Таковы результаты исследования условий жизни домохозяйств от Госстата Украины. В то же время более половины (60,7%) украинцев получают за месяц меньше, чем средний показатель по стране.
К теме Опрос: для половины украинцев основной источник дохода – зарплата
Размер доходов в Украине
Согласно статистике, в Украине есть немало (8,3%) людей, которые имеют ежемесячный доход до 3 тысяч гривен. Еще 14% граждан получают в среднем 3 – 4 тысячи гривен.
Наибольший показатель тех, кто получает до 5 тысяч гривен – 18% от всей выборки. Еще почти столько же (16%) получают по 5 – 6 тысяч гривен, а также по 6 – 7 тысяч гривен (12,6%).
Большинство украинцев зарабатывают до 7 тысяч гривен в месяц / Скриншот из отчета Госстата
Доходы в размере от 7 до 8 тысяч гривен зафиксировали у 9,7% украинцев. Кроме этого, небольшое количество людей зарабатывает от 8 до 9 и от 9 до 10 тысяч гривен в месяц – 6,2% и 5,2% соответственно.
Наименьший процент тех, кто зарабатывает более 10 тысяч гривен. Так, до 11 тысяч получают 3% граждан, до 12 тысяч 2% и еще 5% – более 12 тысяч гривен.
По данным Государственной службы статистики, основной источник доходов для украинцев – это заработная плата, в основном от самозанятости. На втором месте – доходы от родственников.
Больше всего денег украинцы тратят на продукты / Скриншот из отчета Госстата
В то же время, из своих доходов больше всего денег граждане Украины тратят на покупку пищевых продуктов. Львиную долю расходов занимает оплата коммунальных услуг и горючего.
В перечне самых популярных продуктов – молоко и молочные изделия, яйца, хлеб, овощи и бахчевые, картофель.
Соцвыплаты и финансы в Украине: последние новости
- Кабмин увеличил количество людей, которые смогут получить жилищные субсидии в отопительном сезоне 2021 – 2022 года. В частности изменения касаются жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Владимир Зеленский подписал закон об увеличении госбюджета в 2021 году. Дополнительные 40 миллиардов гривен направят на соцвыплаты и инфраструктурные проекты.
- В то же время украинские трудовые мигранты в Польше имеют возможность получить финансовую помощь от государства. Правительство предлагает им дополнительную доплату на жилье.