Почти 60 бюджетных программ в Украине совсем не получили финансирование в 2021 году

По состоянию на октябрь 2021 года 57 бюджетных программ вообще не получили финансирования. Однако оно было предусмотрено в годовом плане.

По этим программам из бюджета должны были выделить почти 9 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчетности Государственной казначейской службы Украины.

Также интересно Более 4 миллиардов гривен работодатели задолжали украинцам

Почти 60 бюджетных программ имеют нулевой уровень финансирования в 2021 году

По данным казначейства, 57 государственных программ в 2021 году не получили финансирования, хотя в годовом плане оно было предусмотрено. Общая сумма, которую должны выделить из бюджета государства на эти программы достигает 8,72 миллиарда гривен.

Часть из этой суммы – 771 миллион – не выделена из-за неутвержденных паспортов бюджетных программ.

Еще часть (580,9 миллиона) – из-за неутвержденных порядков использования бюджетных средств.

Крупнейшие программы из перечня непрофинансированных:

Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака – 1,5 миллиарда гривен.

Резервный фонд – 1,06 миллиарда.

Создание системы охраны морских границ – 849,1 миллиона гривен.

Отметим, что в сентябре таких непрофинансированных государственных программ было 70 на общую сумму 14,8 миллиарда гривен.

Причем среди них была программа по мерам, связанным с борьбой с COVID-19 на 1,43 миллиарда гривен.

И программа развития системы экстренной медицинской помощи и модернизации и обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2,3 миллиарда гривен.

Сейчас по этим программам финансирование уже стартовало.