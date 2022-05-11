При этом количество безработных из-за войны может возрасти до 7 миллионов, если произойдет эскалация боевых действий.

Обратите внимание Страховка для криптотрейдера: что такое опционы и как на них заработать

А если бы война прекратилась немедленно, то 3,4 миллиона украинцев могли бы быстро вернуть свое рабочее место. Это снизило бы потерю занятости до 8,9% по оценке Международной организации труда.

Гуманитарный кризис в Украине

С начала полномасштабной войны более 5,23 миллионов украинских беженцев выехали в соседние страны. В основном это женщины, дети и люди старше 60 лет. При этом 2,75 миллиона – трудоспособного возраста. А 43,5% (1,2 миллиона) из них потеряли или оставили работу.

В настоящее время правительство Украины направляет значительную часть бюджета социальной защите населения. Да, внутренне перемещенные лица получают выплаты.

Последствия для мира

Война России против Украины также повлияла на рынок труда в соседних Украине и России регионах. Ожидается, что больше всего, кроме самой Украины, это заденет Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Словакию.

Если военные действия будут продолжаться, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться в эмиграции, что создаст дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них.

– говорится в отчете МОТ.

Поскольку экономика России в затруднительном положении из-за санкций, то последствия ощутят и страны Центральной Азии, особенно те, чья экономика зависела от денежных переводов из страны-агрессора. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Обратите внимание – Папа Римский встретился с женами защитников Мариуполя: смотрите видео