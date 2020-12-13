Украина в 2021 году намерена взять в долг у международных кредиторов 180 миллиардов гривен. Также официальный Киев возьмет займ на 497 миллиардов гривен и у "внутренних" кредиторов. Львиная доля общей суммы в 468 миллиардов пойдет на погашение уже взятых долгов.

Украина берет в кредит почти 470 миллиардов, чтобы погасить старые долги

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. В комментарии Укринформу глава Минфина отметил, что в 2021 году Украина "из внешних источников" планирует получить примерно 180 миллиардов гривен (6,41 миллиарда долларов по текущему курсу – 24 канал).

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По его словам, эти деньги в основном предоставят международные партнеры Киева. И для Украины – это подъемная сумма.

Внутренние заимствования планируем на уровне 497 миллиардов. Однако отдать кредиторам должны 468 миллиардов гривен. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов,

– заметил Марченко.

В то же время по оценкам министра, кредиты для Украины подешевеют в начале 2021 года. А проблемы могут возникнуть в случае сворачивания программы сотрудничества с МВФ. Тогда Украина потеряет не только кредиты от фонда, но и поддержку от других кредиторов. Дело в том, что инвесторы охотнее дают в долг тем странам, которые имеют активные программы сотрудничества с МВФ.

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К слову, до конца 2020 года Украина ожидает второй транш в размере 700 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, это маловероятно. Более того, уже середина декабря, а дата, когда должна в Украину прибыть миссия Фонда, до сих пор остается неизвестной. Что касается третьего транша, то он запланирован на 2021 год.