В Украине почти 30 газоснабжающих компаний снизили цену, установив ее на уровне предельной – 6,99 за кубометр. Ранее такая стоимость у большинства компаний действовала только с февраля.

В частности, в январе 2021 года в большинстве компаний тариф не превышал 9,8 гривны за кубометр. В то же время по состоянию на 9 февраля несколько компаний установили за январь цену от 6,79 до 6,97 гривны за кубометр.

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Впрочем, одна из компаний наоборот повысила цену за газ до 8,58 гривны за кубометр газа. В частности, стоимость выросла на 48 копеек.

Из-за этого в личных кабинетах потребителей могла появиться переплата или же долг за январь,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! До конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышать. Это Кабинет министров официально закрепил в меморандуме с местными властями. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Что этому предшествовало

В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты. Люди требовали от властей вернуть старые тарифы.

Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.

В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.



Какой будет цена на газ во время карантина / инфографика 24 канала