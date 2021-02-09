В Украине почти 30 газоснабжающих компаний снизили тариф до предельной цены: детали
В Украине почти 30 газоснабжающих компаний снизили цену, установив ее на уровне предельной – 6,99 за кубометр. Ранее такая стоимость у большинства компаний действовала только с февраля.
Источник:ГазПравда
В частности, в январе 2021 года в большинстве компаний тариф не превышал 9,8 гривны за кубометр. В то же время по состоянию на 9 февраля несколько компаний установили за январь цену от 6,79 до 6,97 гривны за кубометр.
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Впрочем, одна из компаний наоборот повысила цену за газ до 8,58 гривны за кубометр газа. В частности, стоимость выросла на 48 копеек.
Из-за этого в личных кабинетах потребителей могла появиться переплата или же долг за январь,
– говорится в сообщении.
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Что этому предшествовало
- В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты. Люди требовали от властей вернуть старые тарифы.
- Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.
- В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.
Какой будет цена на газ во время карантина / инфографика 24 канала
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