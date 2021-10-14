Почти 1,5 миллиарда: Украина может получить транш от МВФ еще до конца года

Украина может получить следующий транш от МВФ уже в октябре – декабре 2021 года. Речь идет о сумме в размере 1,4 миллиарда долларов.

Такую возможность для Украины озвучили в октябрьском исследовании EMEA EM Emerging Markets. Его провел финансовый холдинг J.P. Morgan.

Заметьте Программу могут продолжить, – Кухта о транше от МВФ

Мы считаем, что МВФ выплатит (Украине – 24 канал) транш в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года,

– говорится в сообщении.

В то же время окончательная сумма транша может варьироваться: от миллиарда до 1,5 миллиарда.

МВФ ухудшил прогноз

В МВФ прогнозируют, что в ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире.

Прогнозируют, что в течение года экономика вырастет на 3,6%. Соответственно украинская экономика не восстановится после падения на 4% в 2020 году.

Прогноз Всемирного банка