Такую возможность для Украины озвучили в октябрьском исследовании EMEA EM Emerging Markets. Его провел финансовый холдинг J.P. Morgan.
Заметьте Программу могут продолжить, – Кухта о транше от МВФ
Мы считаем, что МВФ выплатит (Украине – 24 канал) транш в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года,
– говорится в сообщении.
В то же время окончательная сумма транша может варьироваться: от миллиарда до 1,5 миллиарда.
МВФ ухудшил прогноз
- В МВФ прогнозируют, что в ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире.
- Прогнозируют, что в течение года экономика вырастет на 3,6%. Соответственно украинская экономика не восстановится после падения на 4% в 2020 году.
Прогноз Всемирного банка
- Между тем во Всемирном банке прогнозируют, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на уровне 3,8%.
- Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19".
- В документе обращают внимание, что "активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям".