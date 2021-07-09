Почему доллар растет: прогнозы для Украины

В течение второй половины июня и начале июля украинская валюта обесценивается по отношению к американской. Что происходит с гривной и долларом и чего ждать дальше, читайте на Экономика 24.

Гривна "вошла" в 2021 год с курсом 28,27 гривны за доллар. По состоянию на 9 июля НБУ установил курс на уровне 27,29. Несмотря на то, что сейчас гривна крепче, последние несколько недель она падает по отношению к доллару.

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Почему доллар растет

Курс доллара по отношению к гривне растет как из-за внутренних факторов в Украине, так и из-за роста индекса доллара, то есть внешних факторов.

Длительные выходные

В июне украинцы две недели подряд имели 3-дневные выходные. Это способствовало росту курса доллара относительно украинской гривны.

Две коротких рабочих недели и отпуска уменьшили деловую активность в Украине, добавив очередных пиковых ослаблений курса гривны из-за недостаточного предложения валюты,

– объясняют аналитики ICU.

ОВГЗ

Аукционы ОВГЗ в последние недели привлекали гораздо меньше денег нерезидентов, чем раньше. К примеру, Минфин 29 апреля привлек всего 2,5 миллиарда гривен, что стало самым слабым июньским аукционом. Среди причин аналитики ICU называют:

двойные длительные выходные;

негативные новости относительно увольнений в НБУ;

публикация протокола заседания комитета по монетарной политике НБУ;

ответная реакция на это все со стороны нерезидентов.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.

Вмешательство НБУ

НБУ своими интервенциями не дает гривне излишне укрепиться. В июне Нацбанк купил 683 миллионов долларов, а продал всего 100 миллионов долларов. То есть регулятор уменьшил количество долларов на рынке и таким образом спрос на него вырос, а соответственно и цена.

Падение индекса доллара

Не только гривна падает, но и сам по себе доллар растет, точнее его индекс, отражающий курс доллара относительно 6 валют мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка).

От своего двухлетнего минимума в мае индекс доллар вырос на 3,1% и 9 июля составляет 92,41, по данным MarketWatch.

Что будет с курсом валют в 2021 году

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 27,98 гривны за доллар. Кстати, в предыдущем прогнозе организация закладывала высокий курс.

прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне гривны за доллар. Кстати, в предыдущем прогнозе организация закладывала высокий курс. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах , а в конце года его стоимость вырастет до А вот сами эксперты Минэкономики ожидают, что в этом году курс будет на уровне 28 гривен (оптимистический сценарий) или 28,30 гривны (пессимистический сценарий).

Как менялся курс в 2021 году

Напомним, что в бюджете-2021 заложено среднегодовой курс гривны на уровне

В течение года гривна укреплялась по отношению к доллару за исключением коротких периодов. Особо благоприятными для национальной валюты были май и июнь.

Что будет влиять на гривну в 2021

Сотрудничество с МВФ. Украина до сих пор не получила второго транша от МВФ, который ожидали еще в прошлом году в рамках 1,5 годовой программы stand-by. И неизвестно, удастся ли получить транш в этом году.

Коронавирус и вакцинация. Летом темпы заболевания упали, но Украина – последняя в регионе по темпам вакцинации населения. Поэтому в случае новой волны коронавируса, придется вводить карантинные ограничения, которые вредят экономике.

Мировые рынки. Экспорт и импорт занимают видное место в экономике Украины, поэтому цены на нефть, которую Украина импортирует, или зерно, которое экспортирует, – будут иметь существенное влияние на национальную валюту.

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Ожидания. Ожидания бизнеса и населения по курсу играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что только усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете достаточно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и таки обесценить гривню.

Восстановление экономики. 2020 год стал годом падения ВВП для многих стран мира, включая Украину. Однако по разным прогнозам экономики будут восстанавливаться в 2021 году. Поэтому то, насколько Украине удастся восстановить допандемические показатели, будет влиять на курс гривны.