Почему доллар растет: прогнозы для Украины
Источник:24 канал
В течение второй половины июня и начале июля украинская валюта обесценивается по отношению к американской. Что происходит с гривной и долларом и чего ждать дальше, читайте на Экономика 24.
Гривна "вошла" в 2021 год с курсом 28,27 гривны за доллар. По состоянию на 9 июля НБУ установил курс на уровне 27,29. Несмотря на то, что сейчас гривна крепче, последние несколько недель она падает по отношению к доллару.
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Почему доллар растет
Курс доллара по отношению к гривне растет как из-за внутренних факторов в Украине, так и из-за роста индекса доллара, то есть внешних факторов.
Длительные выходные
В июне украинцы две недели подряд имели 3-дневные выходные. Это способствовало росту курса доллара относительно украинской гривны.
Две коротких рабочих недели и отпуска уменьшили деловую активность в Украине, добавив очередных пиковых ослаблений курса гривны из-за недостаточного предложения валюты,
– объясняют аналитики ICU.
ОВГЗ
Аукционы ОВГЗ в последние недели привлекали гораздо меньше денег нерезидентов, чем раньше. К примеру, Минфин 29 апреля привлек всего 2,5 миллиарда гривен, что стало самым слабым июньским аукционом. Среди причин аналитики ICU называют:
- двойные длительные выходные;
- негативные новости относительно увольнений в НБУ;
- публикация протокола заседания комитета по монетарной политике НБУ;
- ответная реакция на это все со стороны нерезидентов.
Как аукцион ОВГЗ влияет на курсНерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.
Вмешательство НБУ
НБУ своими интервенциями не дает гривне излишне укрепиться. В июне Нацбанк купил 683 миллионов долларов, а продал всего 100 миллионов долларов. То есть регулятор уменьшил количество долларов на рынке и таким образом спрос на него вырос, а соответственно и цена.
Падение индекса доллара
Не только гривна падает, но и сам по себе доллар растет, точнее его индекс, отражающий курс доллара относительно 6 валют мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка).
От своего двухлетнего минимума в мае индекс доллар вырос на 3,1% и 9 июля составляет 92,41, по данным MarketWatch.
Что будет с курсом валют в 2021 году
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 27,98 гривны за доллар. Кстати, в предыдущем прогнозе организация закладывала высокий курс.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- А вот сами эксперты Минэкономики ожидают, что в этом году курс будет на уровне 28 гривен (оптимистический сценарий) или 28,30 гривны (пессимистический сценарий).
Как менялся курс в 2021 году
В течение года гривна укреплялась по отношению к доллару за исключением коротких периодов. Особо благоприятными для национальной валюты были май и июнь.
Что будет влиять на гривну в 2021
Сотрудничество с МВФ. Украина до сих пор не получила второго транша от МВФ, который ожидали еще в прошлом году в рамках 1,5 годовой программы stand-by. И неизвестно, удастся ли получить транш в этом году.
Коронавирус и вакцинация. Летом темпы заболевания упали, но Украина – последняя в регионе по темпам вакцинации населения. Поэтому в случае новой волны коронавируса, придется вводить карантинные ограничения, которые вредят экономике.
Мировые рынки. Экспорт и импорт занимают видное место в экономике Украины, поэтому цены на нефть, которую Украина импортирует, или зерно, которое экспортирует, – будут иметь существенное влияние на национальную валюту.
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Ожидания. Ожидания бизнеса и населения по курсу играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что только усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете достаточно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и таки обесценить гривню.
Восстановление экономики. 2020 год стал годом падения ВВП для многих стран мира, включая Украину. Однако по разным прогнозам экономики будут восстанавливаться в 2021 году. Поэтому то, насколько Украине удастся восстановить допандемические показатели, будет влиять на курс гривны.