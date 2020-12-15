Почему доллар падает: прогнозы для Украины
В конце 2020 года украинская гривна начала стремительно расти по отношению к доллару. Что происходит с гривной и долларом и чего ждать дальше?
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 гривны за доллар, а в результате упала до двухлетнего минимума – 28,60 в ноябре.
Однако декабрь оказался удачным для гривны, которой все же удалось опуститься ниже психологической отметки в 28 гривен. Что происходит с курсом и какие прогнозы – в матариале Экономики 24.
Актуально Прогноз курса доллара в 2021: как МВФ, коронавирус и неправильные прогнозы будут влиять на гривну
Почему доллар падает
Курс доллара относительно гривны падает как из-за внутренних факторов в Украине, так и из-за падения индекса доллара, то есть внешних факторов.
Праздники
Обычно гривна укрепляется в преддверии новогодних праздников, ведь как объясняет финансист и партнер iplan.ua Василий Матий, украинцы традиционно перед новогодними праздниками продают валюту, чтобы покупать подарки.
Заробитчане также перечисляют или привозят много валюты непосредственно перед новогодними праздниками,
– добавляет эксперт.
Привлеченные деньги
Украина в декабре повысила ставку доходности по ОВГЗ, из-за чего удается привлечь больше денег. К примеру на аукционе 8 декабря удалось привлечь почти 16 миллиардов в гривневом эквиваленте. Эксперт Василий Матий отмечает, что возвращение нерезидентов в ОВГЗ является весомым фактором для укрепления гривны.
Кроме того, Украина получила 600 миллионов долларов от Европейского союза путем размещения еврооблигаций. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, доходность в 6,20% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины.
И вполне вероятно, что до конца года Украина еще примет онлайн-миссию МВФ, что снимет с паузы переговоры по второму траншу.
Среди других причин укрепления гривны финансист Василий Матий называет:
- Принятие бюджета-2021, что регулирует проблему бюджетного кризиса и неопределенности.
- Рост мировых цен на руду, которая занимает весомую долю в экспорте.
Падение индекса доллара
Не только гривна растет, но и сам по себе доллар падает, точнее его индекс, который отражает курс доллара относительно 6 валют мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка).
Индекс доллара опустился до двухлетнего минимума – 90,69 в декабре. И если мы посмотрим на график, то в течение последних 5 лет доллар был слабее лишь в начале 2018 года.
Что будет с курсом валют в 2021
Аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании несут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты,
– говорится в отчете.
Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ будут давить на курс.
МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше – 28,9 гривны, но в октябре пересмотрели его.
Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. А в конце 2021 года следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны.
Как менялся курс с начала пандемии
- Весна. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мер и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично восстановила позиции.
- Лето. Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки главы НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры.
- Осень. Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала позитивных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоила международных партнеров.
- Зима. Пандемия коронавируса разворачивается с новой силой. Но накануне праздников гривна неожиданно укрепилась.
Что будет влиять на гривну в 2021
В 2021 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.
Сотрудничество с МВФ
Для Украины чрезвычайно важным является сотрудничество с Международным валютным фондом. Опрошенные 24 каналом экономисты утверждают, что другие организации и инвесторы прежде чем вкладывать деньги в Украину обращают внимание на отношения с МВФ. Если сотрудничество есть, то есть и доверие, а следовательно Украина может привлечь больше денег и на лучших для себя условиях.
Коронавирус
Первый месяц года Украина проведет в состоянии локдауна, что существенно скажется на экономических показателях. Если ситуация с заболеванием будет ухудшаться, это будет еще одним фактором для ослабления гривны. Однако ситуацию может улучшить вакцина.
Вакцина от коронавируса, которую уже начинают распространять в мире, может дать отсчет восстановлению мировой экономики, что станет стабилизирующим фактором для гривны.
Мировые рынки
Экспорт и импорт занимают видное место в экономике Украины, поэтому цены на нефть, которую Украина импортирует, или зерно, которое экспортирует, – будут иметь весомое влияние на национальную валюту.
В этом плане 2020 год был положительным для гривны, ведь нефть подешевела, а зерно наоборот подорожало.
Ожидания
Ожидания бизнеса и населения относительно курса также играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что лишь усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете довольно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и все же обесценить гривну.
Восстановление экономики
Этот год стал годом падения ВВП для почти всех стран мира, включая Украину. Однако по разным прогнозам экономики будут восстанавливаться в 2021 году. Поэтому то, насколько Украине удастся восстановить допандемические показатели, будет влиять на курс гривны.
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