В конце 2020 года украинская гривна начала стремительно расти по отношению к доллару. Что происходит с гривной и долларом и чего ждать дальше?

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 гривны за доллар, а в результате упала до двухлетнего минимума – 28,60 в ноябре.

Однако декабрь оказался удачным для гривны, которой все же удалось опуститься ниже психологической отметки в 28 гривен. Что происходит с курсом и какие прогнозы – в матариале Экономики 24.

Актуально Прогноз курса доллара в 2021: как МВФ, коронавирус и неправильные прогнозы будут влиять на гривну

Почему доллар падает

Курс доллара относительно гривны падает как из-за внутренних факторов в Украине, так и из-за падения индекса доллара, то есть внешних факторов.

Праздники

Обычно гривна укрепляется в преддверии новогодних праздников, ведь как объясняет финансист и партнер iplan.ua Василий Матий, украинцы традиционно перед новогодними праздниками продают валюту, чтобы покупать подарки.

Заробитчане также перечисляют или привозят много валюты непосредственно перед новогодними праздниками,

– добавляет эксперт.

Привлеченные деньги

Украина в декабре повысила ставку доходности по ОВГЗ, из-за чего удается привлечь больше денег. К примеру на аукционе 8 декабря удалось привлечь почти 16 миллиардов в гривневом эквиваленте. Эксперт Василий Матий отмечает, что возвращение нерезидентов в ОВГЗ является весомым фактором для укрепления гривны.

Кроме того, Украина получила 600 миллионов долларов от Европейского союза путем размещения еврооблигаций. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, доходность в 6,20% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины.

И вполне вероятно, что до конца года Украина еще примет онлайн-миссию МВФ, что снимет с паузы переговоры по второму траншу.

Среди других причин укрепления гривны финансист Василий Матий называет:

Принятие бюджета-2021, что регулирует проблему бюджетного кризиса и неопределенности.

Рост мировых цен на руду, которая занимает весомую долю в экспорте.

Падение индекса доллара

Не только гривна растет, но и сам по себе доллар падает, точнее его индекс, который отражает курс доллара относительно 6 валют мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка).

Индекс доллара опустился до двухлетнего минимума – 90,69 в декабре. И если мы посмотрим на график, то в течение последних 5 лет доллар был слабее лишь в начале 2018 года.

Что будет с курсом валют в 2021

Аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании несут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты,

– говорится в отчете.

Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ будут давить на курс.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше – 28,9 гривны, но в октябре пересмотрели его.

Интересно, что в начале пандемии МВФ был настроен крайне пессимистично в отношении экономики Украины. К примеру, на этот год МВФ прогнозировал среднегодовой курс 30 гривен за доллар, хотя гривна ни разу даже не опустилась до 29. Но за 2 месяца до конца года МВФ изменил прогноз на 27,2 гривны.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. А в конце 2021 года следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны.

Напомним, что в бюджете-2021 заложен среднегодовой курс гривны на уровне 29,1.

Как менялся курс с начала пандемии

Весна. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мер и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично восстановила позиции.

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мер и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично восстановила позиции. Лето. Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки главы НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры.

Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки главы НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры. Осень. Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала позитивных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоила международных партнеров.

Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала позитивных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоила международных партнеров. Зима. Пандемия коронавируса разворачивается с новой силой. Но накануне праздников гривна неожиданно укрепилась.

Что будет влиять на гривну в 2021

В 2021 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

Сотрудничество с МВФ

Для Украины чрезвычайно важным является сотрудничество с Международным валютным фондом. Опрошенные 24 каналом экономисты утверждают, что другие организации и инвесторы прежде чем вкладывать деньги в Украину обращают внимание на отношения с МВФ. Если сотрудничество есть, то есть и доверие, а следовательно Украина может привлечь больше денег и на лучших для себя условиях.

Коронавирус

Первый месяц года Украина проведет в состоянии локдауна, что существенно скажется на экономических показателях. Если ситуация с заболеванием будет ухудшаться, это будет еще одним фактором для ослабления гривны. Однако ситуацию может улучшить вакцина.

Вакцина от коронавируса, которую уже начинают распространять в мире, может дать отсчет восстановлению мировой экономики, что станет стабилизирующим фактором для гривны.

Мировые рынки

Экспорт и импорт занимают видное место в экономике Украины, поэтому цены на нефть, которую Украина импортирует, или зерно, которое экспортирует, – будут иметь весомое влияние на национальную валюту.

В этом плане 2020 год был положительным для гривны, ведь нефть подешевела, а зерно наоборот подорожало.

Ожидания

Ожидания бизнеса и населения относительно курса также играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что лишь усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете довольно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и все же обесценить гривну.

Восстановление экономики

Этот год стал годом падения ВВП для почти всех стран мира, включая Украину. Однако по разным прогнозам экономики будут восстанавливаться в 2021 году. Поэтому то, насколько Украине удастся восстановить допандемические показатели, будет влиять на курс гривны.