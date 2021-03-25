В Министерстве социальной политики Украины отметили, что есть необходимость в пенсионных накоплениях, в том числе и из-за низкой рождаемости. Как демографическая ситуация влияет на пенсии украинцев, – рассказываем далее.

Почему в Украине низкие пенсии

Министерство социальной политики в целом выделило две важные причины, из-за которых украинцы не получают достойные пенсии и есть потребность в пенсионных накоплениях.

Демографическая ситуация в стране

Недостаточное количество источников финансирования

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Статистика Минсоцполитики. Почти 60% украинцев получают пенсии ниже 3 тысяч гривен, а коэффициент замещения заработка пенсиями составляет менее 29%.

Уровень пенсий

Согласно конвенции Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Ранее в Украине показатель составлял 54%, а соответственно доходы украинцев при выходе на пенсию сокращались в два раза, что является вполне допустимым и соответствует международным нормам.

Прогноз Минсоцполитики. Через демографические изменения уровень замещения заработка пенсиями из солидарного уровня будет падать до 18% – 20%.

Потребность в пенсионных накоплениях

Согласно пенсионной реформы 2003 года в Украине должны были заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор, отмечают в Минсоцполитики.

Добровольные пенсионные накопления имеют меньше миллиона человек – это около 9% от количества застрахованных наемных работников,

– говорится в обращении Минсоцполитики.

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Демографическая ситуация в стране

Солидарные пенсии

В Минсоцполитики отмечают и то, что только солидарные пенсии уже никогда не смогут обеспечить достойную жизнь украинцам.

Что такое солидарные пенсии Солидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда за всех работающих уплачиваются взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.

Демографическая статистика Количество работающего населения – меньше чем 13 миллионов человек

Количество пенсионеров – 11,1 миллиона человек Система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии,

– отмечают в Минсоцполитики. Как демографическая ситуация влияет на пенсии Рождаемость в Украине падает, а продолжительность жизни увеличивается. Соответственно отношение количества работающего населения к пенсионерам будет уменьшаться.

По расчетам специалистов Института демографии имени Птухи в 2050 году будет 9,7 миллиона человек, за которых будут платить взносы в Фонд и 11,7 миллиона пенсионеров. Демографические прогнозы Минсоцполитики В Министерстве решили спрогнозировать демографическую ситуацию в Украине в 2050 году, сравнив ее с 2020 годом. Голубым цветом отмечены люди старше 60 лет, нуждающиеся в пенсионном обеспечении со стороны государства.

Зеленым – те, кто может работать и платить пенсионные взносы с зарплаты. Инфографика Министерства социальной политики ​Читайте также Дети, государство или сами пенсионеры: кто должен обеспечивать украинцев в старости Недостаточность источников финансирования

В Министерстве отмечают, что снижение ставки ЕСВ почти вдвое в 2016 году, не привело к детенизации рынка труда, однако привело к сокращению финансовых возможностей солидарной пенсионной системы. Государство планировало часть снижения направить на взносы в накопительную пенсию, но фактически этого введено не было.

Фактически, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную солидарную пенсионную систему и не предложило людям пенсионные накопления как компенсатор,

– отмечает Минсоцполитики.

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