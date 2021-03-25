Почему украинцы получают маленькие пенсии: в Минсоцполитики назвали причины
В Министерстве социальной политики Украины отметили, что есть необходимость в пенсионных накоплениях, в том числе и из-за низкой рождаемости. Как демографическая ситуация влияет на пенсии украинцев, – рассказываем далее.
Источник:Министерство социальной политики
Почему в Украине низкие пенсии
Министерство социальной политики в целом выделило две важные причины, из-за которых украинцы не получают достойные пенсии и есть потребность в пенсионных накоплениях.
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Демографическая ситуация в стране
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Недостаточное количество источников финансирования
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Уровень пенсий
Согласно конвенции Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Ранее в Украине показатель составлял 54%, а соответственно доходы украинцев при выходе на пенсию сокращались в два раза, что является вполне допустимым и соответствует международным нормам.
Потребность в пенсионных накоплениях
Согласно пенсионной реформы 2003 года в Украине должны были заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор, отмечают в Минсоцполитики.
Добровольные пенсионные накопления имеют меньше миллиона человек – это около 9% от количества застрахованных наемных работников,
– говорится в обращении Минсоцполитики.
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Демографическая ситуация в стране
Солидарные пенсии
В Минсоцполитики отмечают и то, что только солидарные пенсии уже никогда не смогут обеспечить достойную жизнь украинцам.
Что такое солидарные пенсииСолидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда за всех работающих уплачиваются взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.
В Министерстве отмечают, что снижение ставки ЕСВ почти вдвое в 2016 году, не привело к детенизации рынка труда, однако привело к сокращению финансовых возможностей солидарной пенсионной системы. Государство планировало часть снижения направить на взносы в накопительную пенсию, но фактически этого введено не было.
Фактически, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную солидарную пенсионную систему и не предложило людям пенсионные накопления как компенсатор,
– отмечает Минсоцполитики.
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