Поддержка со стороны США
Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой австралийского МИД Марис Пейн, заверил, что США не оставят Австралию в одиночестве в торговом конфликте. Поскольку Вашингтон считает, что Австралия оказалась перед экономическим принуждением со стороны Поднебесной.
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По словам Блинкена, такая политика Пекина в отношении союзников США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.
Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем,
– говорит Блинкен.
Ответ Китая
Представительница МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге 14 мая текущего года отметила, что телекоммуникационный сектор Поднебесной и другие высокотехнологичные отрасли КНР попали под "экономическое давление" США. Госпожа Чуньин считает, что Вашингтон ради достижения стратегических целей применяет экономические санкции и предоставляет усиленную поддержку другим странам, когда речь заходит о торговых противоречиях.
Вместе с тем по словам политика КНР, в США растет число людей, которые призывают улучшать отношения Пекина и Вашингтона и укреплять сотрудничество, поскольку это служило бы интересам обеих стран.
Агентство Associated Press (AP) отмечает, что такие заявления прозвучали после встречи накануне госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Австралии Марис Пейн.
Причины конфликта между Китаем и Австралией
- Австралия призвала провести исследования источника COVID-19 и запретила китайском гиганту телекоммуникационной компании Huawei строить свою сеть 5G.
- В прошлом году Китай ввел санкции против австралийских товаров, в частности на вино и говядину.
- Также в своем заявлении китайская правительственная комиссия обвинила Австралию в том, что у неё мировоззрение "холодной войны".