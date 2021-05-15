Поддержка со стороны США

Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой австралийского МИД Марис Пейн, заверил, что США не оставят Австралию в одиночестве в торговом конфликте. Поскольку Вашингтон считает, что Австралия оказалась перед экономическим принуждением со стороны Поднебесной.

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Напомним! 6 мая 2021 года стало известно о том, что Китай решил приостановить на неопределенное время экономический диалог с Австралией в связи с растущим дипломатическим разрывом между странами.

По словам Блинкена, такая политика Пекина в отношении союзников США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.

Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем,

– говорит Блинкен.

Ответ Китая

Представительница МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге 14 мая текущего года отметила, что телекоммуникационный сектор Поднебесной и другие высокотехнологичные отрасли КНР попали под "экономическое давление" США. Госпожа Чуньин считает, что Вашингтон ради достижения стратегических целей применяет экономические санкции и предоставляет усиленную поддержку другим странам, когда речь заходит о торговых противоречиях.

Вместе с тем по словам политика КНР, в США растет число людей, которые призывают улучшать отношения Пекина и Вашингтона и укреплять сотрудничество, поскольку это служило бы интересам обеих стран.

Агентство Associated Press (AP) отмечает, что такие заявления прозвучали после встречи накануне госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Австралии Марис Пейн.

Причины конфликта между Китаем и Австралией