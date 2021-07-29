Сколько удастся привлечь

Прогнозируемо налогообложение криптовалютных транзакций позволит дополнительно привлечь 28 миллиардов долларов для финансирования проекта развития инфраструктуры США, считают законодатели.

Согласно законопроекту, криптоброкеры должны будут докладывать в Налоговую службу США (IRS) о переводах цифровых активов, включая виртуальную валюту.

Также бизнес должен будет докладывать о переводах криптовалюты на сумму более 10 тысяч долларов.

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Почему решили обложить криптовалюту

Тщательнее отношение к криптовалюте было важно, как для республиканцев, так и демократов, отмечает издание Bloomberg.

Сенатор Роб Портман, представляющий республиканцев в переговорах по соглашению, рассказал, что вопрос прозрачности криптовалюты уже давно беспокоит Конгресс.

Мы все обсуждаем как обеспечить лучшую отчетность и соответствие компаний налоговым требованиям,

– заявил Портман.

Правительство Байдена считает, что цифровые активы – это серьезная проблема для страны, поскольку они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонения от уплаты налогов. Это следует из майского отчета Минфина США.

Налоговое управление США (IRS) в 2020 году придало графу "Криптовалюта" к налоговой декларации, чтобы получить больше информации о виртуальных активах граждан. Поскольку, они считают, что мошенники, таким образом, скрывают свои доходы от правительства.

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Также Минфин в этом же отчете заявлял, что дополнительное регулирование криптоактививов необходимо, чтобы минимизировать стимулы и возможности скрывать доходы. Все наличные переводы на сумму более 10 тысяч долларов уже подпадают под требования отчетности IRS

Напомним , что ранее Налоговое управление США (IRS) отмечало, что резидентам страны не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy & Hold.

Как отреагировала криптоотрасль

Некоторые игроки криптовалютной отрасли уже раскритиковали этот законопроект США, поскольку, компании, на которые будет распространяться законодательство, не способны собрать информацию, которую будет требовать от них правительство.

Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association, торговой группы из Вашингтона считает, что такие новые правила могут заставить некоторые компании перебазироваться в другие страны.