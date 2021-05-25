Результаты исследования

Опрошенные работодателей аргументировали свое нежелание брать работников старше среднего возраста, следующим образом:

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около 13% заявили, что не нанимают специалистов старше 65 лет, и объясняют свою позицию спецификой работы, которая требует физических нагрузок;

18% работодателей рассказали, что у них в штате больше всего сотрудников в возрасте от 40 лет;

39% стараются брать на работу как молодых, так и старших работников до 45 лет и обращают внимание скорее на опыт, а не на возраст;

94% – утверждают, что уровень зарплаты не зависит от возраста.

Играет ли возраст при поиске работы

Почему выбирают работников до 30 лет

44% работодателей выбирают работников до 30 лет из-за большей активности и инициативности .

работодателей выбирают работников до 30 лет из-за большей активности и инициативности 41% – лучшей осведомленность в современных технологиях.

– 39% – стремления строить карьеру.

Причины, которыми аргументируют отказ работодатели работникам после 40

31% объясняют отказ физическими нагрузками, которые являются частью работы.

19% считают, что старшее поколение дольше учится.

12% – хуже ориентируются в технологиях.

– 10% – старшему поколению трудно влиться в коллектив.

Самые распространенные причины по которым отказывают работникам

81% – недостаточная компетенция,

– 38% – отсутствие релевантного опыта, или частая смена места работы.

Работники старше 40 лет

Кандидаты от 40 лет считают своим преимуществом знания и опыт. Однако, 30% опрошенных работодателей считают, что опыт и навыки находятся лишь на 3 месте среди критериев определения зарплаты для работников старше 40 лет. Поскольку они больше обращают внимание на среднюю зарплату на рынке и ответственность должности.

Что думают и как оценивают работодатели работников пенсионного и предпенсионного возраста

47%, среди опрошенных работодателей, также сказали, что считают работников пенсионного и предпенсионного возраста такими же хорошими сотрудниками, как и другие.

10% – считают их менее эффективными.

6% – предоставляют старшим работникам лояльные условия: в основном выплачивают бонусы к зарплате и помогают осваивать новые технологии, рассказали организаторы исследования.

Работодатели каких отраслей были респондентами

Преимущественно организаторы исследования опрашивали работодателей отрасли розничной торговли/продаж/закупок, строительства и производства/энергетики, из которых:

19% представляют средний бизнес (до 250 сотрудников),

23% – большой бизнес (более 250 работников).