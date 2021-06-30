Почему потребительские настроения украинцев ухудшились в мае 2021 года

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в мае ухудшился на 5,9 пункта по сравнению с апрелем текущего года. Сокращение индикатора связано со снижением экономических ожиданий.

Результаты исследования

В мае 2021 года ИПН составил 71,3, а в апреле – 77,2. Однако, индекс ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,6 пункта, а также улучшились ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев.

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В мае наибольшую положительную динамику имел индекс целесообразности делать крупные покупки. С ослаблением карантина потребители стремятся реализовать отложенный спрос,

– рассказали аналитики исследования.

Показатели индексов в мае 2021 года

Индекс текущего положения (ИТП)

ИПС вырос и составил 64,8, что на 4,8 пункта выше апрельских показателей, а его составляющие подверглись следующим изменениям:

индекс текущего личного материального положения составил 57,6, вырос на 2,3 пункта;

индекс целесообразности крупных покупок – вырос на 7,4 и установился на отметке 72,1.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО)

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае значительно снизился и составил 75,6, что на 13 пунктов ниже апрельских показателей. Его динамика выглядит следующим образом:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 80,2 пункта, что на 12 пунктов ниже апрельского показателя;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 61,7, что на 9,3 пункта ниже апрельского показателя;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – снизился на 17,6 пункта против апреля и составляет 84,9.

Другие важные индексы:

Индекс ожидаемой динамики безработицы – 143,9 пункта, снизился на 4,6 пункта.

Индекс инфляционных ожиданий – 190,2, увеличился на 5,2 пункта.

Индекс девальвационных ожиданий – 136,2, снизился на 9 пунктов.

Индекс потребительских настроений в мае / Инфографика Info Sapiens

Как проводилось исследование

Аналитики опросили тысячу человек в возрасте от 16 лет, в период с 11 по 27 мая. Респондентам задавали 5 вопросов, чтобы узнать о потребительских настроениях украинцев. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. В мае опрос проводился с помощью телефонного интервью.