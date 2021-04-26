Члены Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%. Решение было принято с целью возвращения инфляции к целевым 5% в первом полугодии 2022 года.

Почему подняли учетную ставку

Комитет принял решение по ряду факторов, в частности:

Превышение уровня инфляции. В марте индекс потребительских цен составил 8,5% из года в год в то время, как НБУ в январском прогнозе допускал, что он будет на уровне 7,6% из года в год. Рост потребительского спроса на фоне роста реальных доходов населения, в том числе зарплат несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

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Завышенные инфляционные ожидания, а также усиление инфляционных рисков на горизонте монетарной политики требуют решительной реакции регулятора.

В то же время решительное повышение учетной ставки будет способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления,

– отметили члены КМП.

Напомним! Во время прес брифинга 15 апреля 2021 года НБУ сообщил, что принял решение поднять учетную ставку до 7,5% годовых. Ранее она составляла 6,5%.

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Превышение уровня инфляции

Ускорилась инфляция в странах – торговых партнерах Украины. Центробанки некоторых уже прибегли к повышению ключевых ставок. К этому их также побудил рост доходности облигаций США, которое снизило спрос на более рисковые активы.

Регулятор отметил, что несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели экономической активности в Украине в первом квартале, ее восстановление продолжается.

Высокие цены на сырьевые товары способствуют экспортерам, а устойчивый потребительский спрос – секторам торговли и услуг,

– отмечается в сообщении НБУ.

Напомним, что в инфляционном отчете НБУ регулятор отметил, что инфляция в Украине составит 8%.

Восстановление экономики сдерживают:

Факторы неопределенности, связанные прежде всего с продолжительностью и форматом карантина.

Риски эскалации военного конфликта и дальнейшей отсрочки пересмотра программы Stand-by, которые могут привести к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Реакция депозитарных ставок

С начала апреля большинство ставок по депозитам разной срочности прекратили снижение, а отдельные несколько повысились. Регулятор отметил, что с середины года это скажется на доходности депозитов для населения.

Это повлияет на переориентацию части потребительского спроса в пользу депозитов в банках и, соответственно, будет сдерживать его давление на инфляцию,

– объяснили в НБУ.

Инфляционное давление

Несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика Нацбанка остается мягкой, пояснил один из членов дискуссии Комитета с монетарной политики НБУ. С учетом повышенных инфляционных ожиданий уровень нейтральной учетной ставки сейчас составляет 9% – 9,5%.

Несколько участников отметили, что инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за высокого уровня неопределенности. В связи с этим они не исключают необходимость продолжения цикла повышения учетной ставки.