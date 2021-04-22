Министерство социальной политики отметило, что государство должно внести изменения в финансирование досрочных пенсий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях. Поскольку нынешняя система не только вызывает проблемы у бизнеса, но и у пенсионеров.

Почему нужны изменения

Минсоцполитики отметило, что одним из насущных вопросов почему государство должно пересмотреть финансирование досрочных пенсий для тех кто работает в тяжелых и вредных условиях это то, что нынешняя система не работает. Об этом министерство рассказал в рамках своей программы "10 вопросов и ответов о пенсионных накоплениях".

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Причины по которым нынешняя система не работает

Соответствующее законодательство было принято еще в советские времена, когда государство было заинтересовано, чтобы люди работали на вредных государственных предприятиях. Соответственно правительство могло обеспечить пенсии, поскольку было единственным работодателем. В 90-х годах большинство государственных предприятий было приватизировано, однако правительство в 2004 году приняло определенные изменения и пенсии начали финансироваться следующим образом: сначала Пенсионный фонд выплачивает человеку досрочную пенсию, а затем предприятие, на котором когда-то этот человек работал, возмещает эти суммы Пенсионному фонду. То есть нынешние пенсионеры фактически кредитуют бизнес, который использовал труд людей в тяжелых и вредных условиях, а бизнес потом возвращает долги пенсионерам. Минсоцполитики отметило, что сегодня этот механизм не работает и требует дополнительного финансирования из государственного бюджета Украины (за счет других налогоплательщиков), и в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, отмечают в министерстве.

Бизнес в долгах

В Минсоцполитики отметили, что из более 10 тысяч предприятий, которые должны возмещать досрочные пенсии, более 8 тысяч имеют задолженность по возмещению. Из них более 2,5 тысячи есть экономически неактивными. То есть, находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности.

Сейчас задолженность предприятий по возмещению досрочных пенсий уже составляет более 15,3 миллиарда гривен,

– рассказывают в Минсоцполитики.

Отметили в министерстве и то, что за последние 10 лет такой долг вырос более чем в 5 раз. То есть с 2,6 миллиарда гривен до 15,3 миллиарда гривен. Также, что прогнозируемо ежегодно долг будет расти примерно на 1,5 миллиарда гривен, при этом уже трижды происходило списание части этого долга на общую сумму около 2 миллиардов гривен.

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Почему бизнес не платит

В Минсоцполитики отметили, что в большинстве случаев это происходит из-за того, что некоторые предприятия уже ликвидировались, а для других размеры возмещения таких пенсий стали слишком большими.

Такой способ финансирования досрочных пенсий при уменьшении объемов производства представляет угрозу для бизнеса, не позволяет предприятиям наращивать объемы производства, повышать заработную плату, быть конкурентоспособными, а иногда приводит к ликвидации предприятия из-за долгов,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Минсоцполитики не сказало, какие изменения планирует правительство, чтобы улучшить ситуацию и чего ждать в ближайшей перспективе украинцам, которые работают в тяжелых и вредных условиях и планируют получить досрочную пенсию.